Рекультивация шламового поля МГЗ сорвана из-за иска "Стоп шлам", - директор завода

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, завод уже рекультивировал 64 га шламового поля, но дальнейшие работы невозможны без строительства пруда-накопителя, к которому должна быть перемещена техническая вода. Выдача документов, разрешающих его строительство, приостановлена ​​Минэкологии к решению суда по иску "Стоп шлам" о взыскании "морального ущерба".

"Есть план-график рекультивации. Заключены соответствующие договоры с государственным научно-исследовательским и проектно-изыскательным институтом по 100% рекультивации этого шламового поля. Но теперь завод не может получить документ по оценке влияния на окружающую среду", - объясняет Красноярский.

Представители НГЗ подчеркивают, что завод имеет замкнутый цикл водооборота. Техническая вода снова и снова возвращается в производство, а все обвинения псевдоактивистов о том, что завод сбрасывает воду в лиман, опровергались многочисленными проверками - технологический процесс не предусматривает сбросы во внешние водоемы.

Депутат облсовета и экс-председатель экоинспекции области Владислав Мартыченко подтвердил, что в самом НГЗ нарушений "глобального характера" нет.

"Очень много манипуляций происходит вокруг завода, потому что многие не понимают тех технологических процессов, которые там сейчас происходят. Тот же шлам попадает на поля в закрытом типе, по трубопроводу. Была проблема в 2011-12 году, когда было запыление этого шлама, ее решили, там есть пылетушение. Это все я видел сам (…) Каких-то нарушений глобального характера я там не видел", - подчеркнул Мартыченко.