Рекультивацію шламового поля МГЗ зірвано через позов "Стоп шлам", - директор заводу

За словами директора з виробництва МГЗ Володимира Красноярського, завод уже рекультивував 64 га шламового поля, але подальші роботи неможливі без будівництва ставка-накопичувача, до якого має бути переміщена технічна вода. Видача документів, що дозволяють його будівництво, призупинена Мінекології до рішення суду за позовом "Стоп шлам" про стягнення "моральної шкоди".



"Є план-графік рекультивації. Укладено відповідні договори з державним науково-дослідним та проєктно-вишукувальним інститутом щодо 100% рекультивації цього шламового поля. Але тепер завод не може отримати документ щодо оцінки впливу на навколишнє середовище", - пояснює Красноярський.



Представники МГЗ підкреслюють, що завод має замкнутий цикл водообігу. Технічна вода знову і знову повертається у виробництво, а всі звинувачення псевдоактивістів про те, що завод скидає воду в лиман, спростовувалися численними перевірками – технологічний процес не передбачає скидів у зовнішні водойми.



Депутат облради та екс-голова екоінспекції області Владислав Мартиченко підтвердив, що на самому МГЗ порушень «глобального характеру» немає.



"Дуже багато маніпуляцій відбувається навколо заводу, бо багато хто не розуміє тих технологічних процесів, які там зараз відбуваються. Той самий шлам потрапляє на поля в закритому типі, трубопроводом. Була проблема у 2011-12 році, коли було запилення цього шламу, її вирішили, там є пилогасіння. Це все я бачив сам (…) Якихось порушень глобального характеру я там не бачив", - наголосив Мартиченко.