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Ректора Закарпатского венгерского института вызвали в СБУ

Новости » Политика    16.11.2018 - 11:49
Ректора Закарпатского венгерского института вызвали в СБУ
Фото: Илдика Орос (kmf.uz.ua)

В октябре Илдика Орос заявила, что Украина фашистскими методами ущемляет венгерскую общину

Ректора Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци ІІ Илдику Орос вызвали в Службу безопасности Украины. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила сама Орос, информирует РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Орос, также является лидером венгерской общины и депутатом областного совета. Поводом для вызова в СБУ стала ее речь от 23 октября в Будапеште. Во время выступления она заявила, что венгерскую общину в Украине ущемляют фашистскими методами.

По информации издания, правоохранители провели с Орос беседу и отпустили. Венгерским СМИ она сообщила, что в СБУ она дала соответствующие объяснения. По ее словам, во время речи она руководствовалась лишь своими мыслями. А столицу Венгрии она посетила по приглашению по случаю чествования жертв Венгерской революции 1956 года.

Напомним, руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС-Украина Джеймс Уилсон заявил, что подогревание напряжения на Закарпатье может расцениваться как попытка Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Европейского союза.

По его словам, российские дезинформационные кампании в Венгрии должны заверить местные экстремистские организации, что страна по примеру Крыма, может претендовать на расширение своих границ за счет украинского Закарпатья.

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