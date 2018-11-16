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Ректора Закарпатського угорського інституту викликали в СБУ

Новини » Політика    16.11.2018 - 11:49
Ректора Закарпатського угорського інституту викликали в СБУ
Фото: Ілдіка Орос (kmf.uz.ua)

У жовтні Ілдіка Орос заявила, що Україна фашистськими методами утискає угорську громаду

Ректора Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Ілдіку Орос викликали до Служби безпеки України. Про це у четвер, 15 листопада, повідомила сама Орос, інформує РБК-Україна із посиланням на Mukachevo.net.

Орос, також є лідером угорської громади та депутатом обласної ради. Приводом до виклику до СБУ стала її промова від 23 жовтня у Будапешті. Під час виступу вона зазначила, що угорську національну меншину в Україні утискають фашистськими методами.  

За інформацією видання, правоохоронці провели з Орос бесіду та відпустили. Угорським ЗМІ вона зазначила, що в СБУ вона дала відповідні пояснення. За її словами, під час промови вона керувалась лише своїми думками. А столицю Угорщини вона відвідала по запрошенню з нагоди вшанування жертв Угорської революції 1956 року. 

Нагадаємо, керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна Джеймс Вілсон заявив, що підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватись як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу. 

За його словами, російські дезінформаційні кампанії в Угорщині мають запевнити місцеві екстремістські організації, що країна за прикладом Криму, може претендувати на розширення своїх кордонів за рахунок українського Закарпаття. 

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