Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за проросійський допис у Facebook

Так, за даними слідства, архієпископ ще в листопаді 2019 року створив анонімний акаунт у Facebook, з якого опублікував допис російською мовою. Текст самої публікації у вироці не вказали. Проте судово-лінгвістична експертиза встановила, що текст містив ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Ректор Почаївської семінарії уклав угоду зі слідством. Смакоуз визнав свою вину і погодився на покарання.

Засідання у цій справі відбулося 4 січня. Суддя Наталія Шульгач визнала священнослужителя винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та призначила штраф у розмірі 8500 гривень.

Крім того, Смакоузу доведеться заплатити ще 9 тисяч гривень за проведення експертизи. Проте вирок ще не набрав чинності, тому його можна оскаржити.

Варто зазначити, що Йов Смакоуз раніше керував парафіями УПЦ МП в Канаді. У 2018 році його призначили ректором Почаївської семінарії.