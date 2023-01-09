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Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за проросійський допис у Facebook

Фото: ректор Почаївської семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз (pochaev org)
Автор: Наталія Юрченко

Ректор Почаївської семінарії УПЦ Московського патріархату Йов Смакоуз отримав штраф за проросійський допис у Facebook. Його звинуватили у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Кременецького райсуду.

Так, за даними слідства, архієпископ ще в листопаді 2019 року створив анонімний акаунт у Facebook, з якого опублікував допис російською мовою. Текст самої публікації у вироці не вказали. Проте судово-лінгвістична експертиза встановила, що текст містив ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Ректор Почаївської семінарії уклав угоду зі слідством. Смакоуз визнав свою вину і погодився на покарання.

Засідання у цій справі відбулося 4 січня. Суддя Наталія Шульгач визнала священнослужителя винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та призначила штраф у розмірі 8500 гривень.

Крім того, Смакоузу доведеться заплатити ще 9 тисяч гривень за проведення експертизи. Проте вирок ще не набрав чинності, тому його можна оскаржити.

Варто зазначити, що Йов Смакоуз раніше керував парафіями УПЦ МП в Канаді. У 2018 році його призначили ректором Почаївської семінарії.

Нагадаємо, СБУ повідомила, що провела обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях, знайшовши там агітаційні матеріали, пропаганду, російські прапори та склади окупантів.

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УПЦ МПштрафиПочаїв