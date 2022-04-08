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Ректор "Метинвест Политехника" заявил, что вуз не остановит работу

Фото: "Метинвест Политехника" не остановит работу (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Университет "Метинвест Политехника" не сможет начать образовательный процесс в сентябре этого года, как планировалось ранее. Однако работу вуз не будет останавливать, а продолжит ее в онлайн режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ректора вуза Александра Поважного.

"Конечно, наш университет, расположенный в адском ныне Мариуполе, не может продолжать деятельность. Но работу Политехника не останавливала и не будет этого делать. Планы пришлось скорректировать, и нам удалось сохранить практически весь профессорско-преподавательский состав университета, чтобы обеспечить на этом этапе дистанционную работу", - отметил Почтенный.

По его словам, благодаря мощному преподавательскому составу университет не только продолжит все курсы повышения квалификации, но и создать новые курсы - в частности, для переквалификации.

"Мы понимаем, что запрос на переквалификацию может быть, потому что время такое - люди, к сожалению, будут терять работу и будут искать другую. И мы обязательно их научим", - отметил ректор.

Напомним, ранее генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что университет не сможет открыться в привычном формате до начала учебного года. Однако компании удалось сохранить самое ценное - костяк талантливых преподавателей, поэтому после победы университет обязательно откроется.

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Метинвест