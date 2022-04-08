Ректор "Метінвест Політехніка" заявив, що вуз не зупинить роботу

"Звісно, наш університет, розташований у пекельному нині Маріуполі, не може продовжувати діяльність. Але роботу Політехніка не зупиняла і не буде цього робити. Плани прийшлося скоригувати, та нам вдалося зберегти практично весь професорсько-викладацький склад університету, щоб забезпечити на цьому етапі дистанційну роботу", - зазначив Поважний.

За його словами, завдяки потужному викладацькому складу університет не тільки продовжить всі курси підвищення кваліфікації, але й створити нові курси - зокрема, для перекваліфікації.

"Ми розуміємо, що запит на перекваліфікацію може бути, бо час такий - люди, на жаль, втрачатимуть роботу та будуть шукати іншу. І ми обов’язково їх навчимо", - зазначив ректор.

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що університет не зможе відкритися у звичному форматі до початку навчального року. Проте компанії вдалося зберегти найцінніше - кістяк талановитих викладачів, тож після перемоги університет обов'язково відкриється.