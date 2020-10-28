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Ректор киевского вуза подозревается в участии в переправке нелегалов в ЕС

Автор: Роман Тверденко

Ректор одного из киевских вузов подозревается в участии в схеме по переправке в Евросоюз нелегалов. Мигранты ехали из Африки и Азии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что ректор частного учебного заведения за деньги оформлял фиктивные приглашения на обучения для граждан стран Северной Африки, Центральной и Южной Азии. Для них он подделывал документы о среднем образовании по месту их жительства за границей.

После прибытия в Украину иностранцы хотели попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска на границах.

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Организатор схемы был задержан при получении трех тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев. Также оперативники зафиксировали получение ректором аванса за услуги.

Злоумышленник подозревается по ч.2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) Уголовного кодекса. Следствие продолжается по привлечению других лиц, участвовавших в схеме.

На прошлой неделе сообщалось, что в Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

Также известно, что Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку из почти 100 человек. В ее состав входили бывшие и действующие правоохранители, представители уголовных кругов и сотрудники охранной фирмы.

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