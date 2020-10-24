Рейдерство и подготовка провокаций на выборах: СБУ разоблачила банду

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку из почти 100 человек. В ее состав входили бывшие и действующие правоохранители, представители уголовных кругов и сотрудники охранной фирмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Банда занималась незаконной прослушкой, рейдерством, сбытом оружия, взрывчатки и наркотиков, а также готовили провокации накануне выборов в Донецкой области.

"Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании". Для проведения противоправной деятельности они использовали специальные технические средства для негласного получения информации одного из правоохранительных органов", - сообщили в СБУ.

Спецслужбы провели 45 одновременных обысков по месту расположения "охранно-детективной структуры" и подразделений одного из правоохранительных органов, а также по месту жительства фигурантов в Киевской области, Харькове, Житомире и Хмельницком.

"Изъято спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества. Выявлено компьютерную технику и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность", - добавили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении четырем организаторам и активным участникам банды о подозрении. Проверяется информация о нелегальной переправке выявленных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали участников общественной организации, которая занималась рейдерством и участвовала в протестах. Она финансировалась народными депутатами от партии ОПЗЖ.

Также сообщалось, что в Сумской области задержали банду подрывателей банкоматов.