Рекрутинг до ЗСУ: у Міноборони розповіли, на які професії є попит

Мобілізація в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення була оголошена мобілізація, її продовжили щонайменше до 11 серпня 2024 року.

Також в Україні ухвалили новий закон про мобілізації. Він повністю набере чинності 18 травня. Крім того, в Україні започаткували рекрутинг до армії. Головна відмінність від мобілізації полягає у тому, що люди можуть самостійно обрати військову професію чи підрозділ, де хочуть служити.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сухопутні війська створили рекрутинговий центр. Його першочергове завдання буде відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем.

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