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Рекрутинг до ЗСУ: у Міноборони розповіли, на які професії є попит

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні відкрили близько два десятки центрів рекрутингу до лав ЗСУ. Попитом користують професії, які більше наближені до цивільного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час інтерв'ю.

За словами міністра, рекрутингові центри в Україні були створені, аби мобілізація проходила у більш цивільних умовах.

Умєров зазначив, що в Україні вже відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав Збройних сил України, а в областях будуть з'являтися нові центри. Глава Міноборони додав, що найбільшим попитом користують вакансії, ближчі до цивільного життя.

"Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади - вони великий попит мають", - сказав Умєров.

 

Мобілізація в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення була оголошена мобілізація, її продовжили щонайменше до 11 серпня 2024 року.

Також в Україні ухвалили новий закон про мобілізації. Він повністю набере чинності 18 травня. Крім того, в Україні започаткували рекрутинг до армії. Головна відмінність від мобілізації полягає у тому, що люди можуть самостійно обрати військову професію чи підрозділ, де хочуть служити.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сухопутні війська створили рекрутинговий центр. Його першочергове завдання буде відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем.

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Рустем УмєровВійна в УкраїніМобілізація в Україні