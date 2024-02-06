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Рекрутинг та електронний кабінет. У Раді розповіли, що може покращити мобілізацію

Фото: у Раді розповіли, що може покращити мобілізацію в Україні (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

В Україні працюють над тим, щоб зробити алгоритм призову військовослужбовця на службу максимально прозорим та комфортним, наскільки це можливо. У Раді назвали кілька рішень, які можуть сприяти цьому.

Так, голова комітету з питань нацбезпеки, нардеп Олександр Завітневич каже, що одним із вирішень проблеми є електронний кабінет. Завдяки тому, що вся інформація про потенційного військового буде в одному місці, йому буде простіше підібрати спеціальність, а чоловік матиме час, щоб залагодити свої справи.

Ще один спосіб поєднувати потреби армії з можливостями військовозобов'язаних - рекрутинг. У бригад, на думку законодавців, має бути можливість поповнювати свої лави адресно.

"Крім того, підтримую ідею, щоб кожен громадянин міг сам обирати підрозділ та спеціальність. Ми повинні розумно підходити до цього питання і максимально раціонально використовувати таланти наших людей", - зазначив нардеп, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Рекрутинг та повістки в електронному кабінеті в Україні

Міністерство оборони запустило проект, який дозволяє чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Співпрацювати влада планує, зокрема, з різними рекрутинговими компаніями. Наприклад, відомство вже домовилося про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з'явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Зазначимо, нещодавно, коментуючи положення нового законопроекту про мобілізацію для матеріалу РБК-Україна, Чернєв називав повістки в електронному кабінеті одним із спірних моментів документа, який ще обговорюватиметься.

"Це вже трохи краще, тому що з електронною поштою складно, по-перше, верифікувати людину. ....Але все одно залишається питання, чи прорахували вони, чи всі військовозобов'язані матимуть технічну можливість зареєструватися, тут також питання відкрите", - зазначив проблемні питання цьомув  аспекті Чернєв.

 

 

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Мобілізація в Україні