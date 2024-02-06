Рекрутинг та електронний кабінет. У Раді розповіли, що може покращити мобілізацію

В Україні працюють над тим, щоб зробити алгоритм призову військовослужбовця на службу максимально прозорим та комфортним, наскільки це можливо. У Раді назвали кілька рішень, які можуть сприяти цьому.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити.
Так, голова комітету з питань нацбезпеки, нардеп Олександр Завітневич каже, що одним із вирішень проблеми є електронний кабінет. Завдяки тому, що вся інформація про потенційного військового буде в одному місці, йому буде простіше підібрати спеціальність, а чоловік матиме час, щоб залагодити свої справи.
Ще один спосіб поєднувати потреби армії з можливостями військовозобов'язаних - рекрутинг. У бригад, на думку законодавців, має бути можливість поповнювати свої лави адресно.
"Крім того, підтримую ідею, щоб кожен громадянин міг сам обирати підрозділ та спеціальність. Ми повинні розумно підходити до цього питання і максимально раціонально використовувати таланти наших людей", - зазначив нардеп, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Міністерство оборони запустило проект, який дозволяє чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Співпрацювати влада планує, зокрема, з різними рекрутинговими компаніями. Наприклад, відомство вже домовилося про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з'явиться інформація про відкриті вакансії в армії.
Зазначимо, нещодавно, коментуючи положення нового законопроекту про мобілізацію для матеріалу РБК-Україна, Чернєв називав повістки в електронному кабінеті одним із спірних моментів документа, який ще обговорюватиметься.
"Це вже трохи краще, тому що з електронною поштою складно, по-перше, верифікувати людину. ....Але все одно залишається питання, чи прорахували вони, чи всі військовозобов'язані матимуть технічну можливість зареєструватися, тут також питання відкрите", - зазначив проблемні питання цьомув аспекті Чернєв.
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