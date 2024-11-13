Рекрутинг проти мобілізації. У Полтавському ТЦК пояснили відмінності

Він пояснив основні відмінності між рекрутингом та мобілізацією, підкресливши, що кожен має бути готовим до призову.

Істомін додав, що завдяки рекрутингу люди можуть долучатися до оборони України добровільно та обрати, де та ким хочуть служити.

Мобілізація ж, пояснив Істомін, є обов’язковою та включає різні заходи, спрямовані на адаптацію всієї економіки та суспільства до умов особливого періоду, у тому числі й призов громадян на службу.

Він також зазначив, що сьогодні в Україні діють численні рекрутингові платформи для рекрутингу, серед яких:

LobbyX,

OLX.ua,

Work.ua,

robota.ua.

Вони об’єднані через сайт "АрміяInform".

Окрім цього, Міністерство оборони запустило проєкт "Будь собою", що пропонує вакансії для людей з цивільними професіями, які можуть посилити армію без участі в бойових діях, а також сприяє популяризації напрямку БпЛА, залучаючи механіків, інженерів та операторів.

Істомін нагадав, що зараз в Полтавській області діє п'ять рекрутингових центрів ЗСУ - більше, ніж у більшості областей, що дозволяє кожному знайти зручну точку для консультації та вступу до лав оборони.

Додамо, що Істомін також висловився стосовно можливості розформування ТЦК та СП. Подробиці - у нашому матеріалі.