Рекорду не буде... Україна втратила лідера перед жовтневими матчами відбору на Євро 2024

Андрій Ярмоленко не зіграє за збірну України у жовтневих матчах відбору на Євро 2024 через травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Так, капітан збірної пропустить два матчі синьо-жовтих проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

Таким чином, у жовтні Ярмоленко, який має на своєму рахунку 46 голів за збірну, не зможе побити бомбардирський рекорд Андрія Шевченка, у якого 48 влучних пострілів за національну дружину.

Відомо, що у зв’язку з ушкодженням Ярмоленка, головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав нападника англійського "Сандерленда" Назарія Русина.

Для Назарія це другий виклик до збірної. Попереднього разу він тренувався з головною командою в червні, але поки не дебютував за національну збірну.

Назарій Русин (фото: instagram.com/nazariyrusyn31)

Раніше повідомлялося, що через травму пропустить важливі матчі національної команди ще один лідер збірної - Віктор Циганков, який виступає за іспанську "Жирону".

Замість екс-динамівця Ребров перевів із резервного списку до основного півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Олександр Піхальонок (фото: instagram.com/pikhalonok76)

Додамо, що у жовтневих матчах збірній не допоможе також Микола Шапаренко. Він близький до повного відновлення після травми стегна, але повернеться на поле, скоріше за все, вже наприкінці жовтня.

Наразі список футболістів національної збірної України, які поїдуть 8 жовтня у Прагу готуватися до матчів відбору на Чемпіонат Європи, виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб).

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа").

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд").

Резервний список: Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Олександр Тимчик ("Динамо").