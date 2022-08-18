Рекордный бюджетный дефицит: сколько Украине потребуется денег конца года

Fitch прогнозирует, что дефицит сектора государственного управления вырастет до 28,6% ВВП в 2022 году и останется высоким в 2023 году на уровне 21,9% из-за продолжающихся военных действий и необходимости замены критически важной инфраструктуры.

Прогнозируется, что общий государственный долг вырастет до 94% ВВП на конец 2022 года (исключая государственные гарантии, 8% ВВП) и до 103% на конец 2023 года.

"Дополнительные риски условных обязательств значительно возросли, а наши прогнозы долга подвержены риску изменения обменного курса, учитывая, что 61% государственного долга номинировано в иностранной валюте, и в целом с высокой степенью неопределенности", - говорится в сообщении.

По данным агентства, объявленная бюджетная помощь на оставшуюся часть этого года составляет около 15 млрд долларов. Кроме того, будет постоянная потребность в финансировании со стороны Национального банка Украины (НБУ), на долю которого приходилось чуть более половины финансирования дефицита в I полугодии 2022 года.

"Способность Украины удовлетворить свои чрезвычайно большие потребности в финансировании в 2023 году во многом зависит от многосторонней и двусторонней поддержки, которая в настоящее время неопределенна, и мы считаем, что предварительное обязательство по реструктуризации коммерческого долга является вероятным условием продолжения бюджетной поддержки в таком масштабе", - говорится в сообщении.