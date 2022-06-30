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Рекордное падение. Производство автомобилей в России в мае сократилось на 96,7%

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Москва, Четверг 30 июня 2022 05:05
Рекордное падение. Производство автомобилей в России в мае сократилось на 96,7% Фото: производство автомобилей в России снизилось на 96,7% (info.avtovaz.ru)
Автор: Константин Широкун

В России резко сократилось производство легковых автомобилей. За май 2022 года выпуск снизился на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю текущего года спад производства составил 81,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

Всего с января по май в России изготовили 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство грузовых автомобилей в последнем месяце весты снизилось на 39,3%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в мае сократился на 77,4%.

Ранее мы писали, что завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине. Первые экземпляры после российского вторжения на автозаводе в Закарпатской собраны в июне.

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