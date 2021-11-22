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Рекордное количество участников уже через несколько дней соберется на ХХVI Всеукраинском Дне Логиста

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 09:48
Рекордное количество участников уже через несколько дней соберется на ХХVI Всеукраинском Дне Логиста

26 ноября 2021 г. в г.Киев состоится Главное ежегодное событие логистической отрасли Украины – ХХVI ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА: Success stories в логистике 2021» (также ОНЛАЙН участие).

В этот раз на одной бизнес площадке соберется рекордное количество участников, более 300 управленцев ведущих логистических компаний Украины, представителей производственных компаний, ритейла и смежных отраслей.

Среди участников Всеукраинского Дня Логиста 2021 ведущие компании:

Meest Ukraine, Carlsberg Ukraine, Cushman & Wakefield, Fozzy Group, Yugcontract, Алло, Пепсико Украина, ЭЛИТ-Украина, Тедис Украина, Sotass LLC, Prostor, DB Schenker, Лакталис-Украина, Леруа Марлен Украина, ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина, Consulting for Retail, Муравьиная логистика, Феникс Инвест Трейд, Богач Плюс, Керхер, Окко-драйв, Интеркарготрак, Сеть магазинов EVA, СВИТОЧ, EDIN, Слуно, Спортмастер, Три Медведя, Дельта Плюс Украина, КОЛОРСТАР, Сандора, САВ-Дистрибьюшн и многие другие.

Беспрецедентное количество участников XXVI Всеукраинского Дня Логиста еще раз доказывают, что данное мероприятие актуально и имеет большую ценность для работников логистической сферы, ведь оно предоставляет уникальную возможность обменяться опытом с представителями бизнеса и экспертами, обсудить тенденции развития логистики, поделиться своими достижениями, позаимствовать успешный опыт для дальнейшей имплементации в собственных компаниях.

На сегодняшний день логистический рынок Украины стал открытым и профессиональным, крупные украинские логистические компании в последние десять лет развиваются высокими темпами, внедряют инновационные решения и способны конкурировать с мировыми лидерами логистической отрасли. Вклад логистического бизнеса в развитие государства, в его репутацию и имидж на мировой арене бесспорно огромен.

Профессиональный рынок уже не первый год отмечает день работника логистической сферы в последнюю пятницу ноября, как результат многолетнего проведения в этот день конференции Всеукраинский День Логиста. Именно поэтому организатор мероприятия - В2В медиа группа TradeMasterGroup инициировала обращение к Президенту Украины об установлении в Украине официального праздника Дня Логиста в последнюю пятницу ноября (на сегодня обращение от 09.11.2021 № 44565/0/7-21 находится на рассмотрении Министра инфраструктуры Украины).

В рамках ХХVI ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА: SUCCESS STORIES В ЛОГИСТИКЕ 2021 впервые в Украине пройдет награждение победителей национальной Премии - Ukrainian Logistics Award-2021. Среди номинантов на победу компании: Global Logistics, Тедис Украина, Болеро Сервис, Модерн-Экспо и другие.

В программе конференции будет представлен лучший украинский и мировой опыт. Среди вопросов:

  • Европейские кейсы почтово-логистических решений для бизнеса и их имплементация в Украине.

  • С какими трудностями сталкиваются компании при автоматизации складских и логистических систем?

  • Карантинные вызовы и управление видами складских заказов.

  • Как побеждать в новой реальности. Трансформация логистических операций с фокусом на рост.

  • Риск-менеджмент в логистической системе компании.

  • Роботизация в складской логистике.

  • Перспективы развития логистической недвижимости. Стоимость, спрос, территория.

А также многие другие актуальные и важные вопросы.


Для участников Конференции будут организованы два параллельных зала:

1 зал – Оптимизация транспортной логистики. ВЭД. Практический опыт.

2 зал – Оптимизация складской логистики. Готовые кейсы по внедрению.

Партнеры конференции:

Генеральный партнер/ИТ-партнер - Системный интегратор Sotass

Главный партнер по автоматизации логистики - Consulting for Retail

Официальный партнер логистики последней мили - Муравьиная логистика

Официальный партнер – ТЕДИС Україна

Официальный партнер – KAPELOU

Трансформационный партнер – YouCoach

Официальный логистический партнер - Мист Экспресс

ИТ консалтинговый партнер - Слуно Украина

Паллетный партнер – Богач Плюс

ИТ партнер – Союз Автоматизаторов Бизнеса

Партнер международных перевозок - Global Logistics

Инновационный партнер - LADING.EU

Инновационный логистический партнер – LOGISTIC PLUS

Партнер современного складского оборудования - SMARTDATA LLC

Логистический партнер - Транспортная компания SAT

Партнер электронных решений – EDIN

Партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд

Партнер по аренде коммерческой техники - Райдер Украина

Партнер оператор пуллинговой тары - МАКСИ-ПРОМ

Партнер складской грузовой техники - AЛВАРК УКРАИНА
Партнер по изготовлению и переоборудованию фургонов – Реформ
Партнер - производитель смазочных материалов - Azmol
Партнер в решениях для доставки последней мили – Модерн-Экспо
Энергетический партнер - Энерджи ГМБХ
Полиграфический партнер – Бумажный змей

Ознакомится с детальной информацией, программой и зарегистрироваться на Конференцию ХХVI ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА 2021 можно по ссылке ЗДЕСЬ или по телефону: +38 067 828 2259. Используйте промокод: «LOGIST» и получите скидку 5%.

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