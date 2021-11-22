Рекордна кількість учасників вже за кілька днів збереться на ХХVI Всеукраїнському Дні Логіста

26 листопада 2021 р. у м. Києві відбудеться Головна щорічна подія логістичної галузі України – ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ЛОГІСТА: Success stories у логістиці 2021» (також ОНЛАЙН участь).

Цього разу на одному бізнес-майданчику збереться рекордна кількість учасників, понад 300 управлінців провідних логістичних компаній України, представників виробничих компаній, рітейлу та суміжних галузей.

Серед учасників Всеукраїнського Дня Логіста 2021 року провідні компанії:

Meest Ukraine, Carlsberg Ukraine, Cushman & Wakefield, Fozzy Group, Yugcontract, Алло, Пепсіко Україна, ЕЛІТ-Україна, Тедіс Україна, Sotass LLC, Prostor, DB Schenker, Лакталіс-Україна, Леруа Марлен Україна, ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикал Україна , Мурашина логістика, Фенікс Інвест Трейд, Богач Плюс, Керхер, Окко-драйв, Інтеркарготрак, Мережа магазинів EVA, СВІТОЧ, EDIN, Слуно, Спортмайстер, Три Ведмедя, Дельта Плюс Україна, КОЛОРСТАР, Сандора, САВ-Дистриб'юшн та багато інших.

Безпрецедентна кількість учасників XXVI Всеукраїнського Дня Логіста вкотре доводить, що цей захід є актуальним і має велику цінність для працівників логістичної сфери, адже він надає унікальну можливість обмінятися досвідом з представниками бізнесу та експертами, обговорити тенденції розвитку логістики, поділитися своїми досягненнями, запозичити успішний досвід для подальшої імплементації у власних компаніях.

На сьогоднішній день логістичний ринок України став відкритим та професійним, великі українські логістичні компанії останні десять років розвиваються високими темпами, впроваджують інноваційні рішення та здатні конкурувати зі світовими лідерами логістичної галузі. Вклад логістичного бізнесу у розвиток держави, у її репутацію та імідж на світовій арені безперечно величезний.

Професійний ринок уже не перший рік відзначає день працівника логістичної сфери в останню п'ятницю листопада, як результат багаторічного проведення в цей день конференції Всеукраїнський День Логіста. Саме тому організатор заходу – В2В медіа група TradeMasterGroup ініціювала звернення до Президента України щодо встановлення в Україні офіційного свята Дня Логіста в останню п'ятницю листопада ( на сьогодні звернення від 09.11.2021 № 44565/0/7-21 перебуває на розгляд Міністра інфраструктури України ).

У рамках ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ЛОГІСТА: SUCCESS STORIES У ЛОГІСТИЦІ 2021 вперше в Україні відбудеться нагородження переможців національної Премії - Ukrainian Logistics Award-2021. Серед номінантів на перемогу компанії: Global Logistics, Тедіс Україна, Болеро Сервіс, Модерн-Экспо та інші.

В програмі конференції буде представлено найкращий український та світовий досвід. Серед питань:

Європейські кейси поштово-логістичних рішень для бізнесу та їх імплементація в Україні.

З якими труднощами стикаються компанії під час автоматизації складських та логістичних систем?

Карантинні виклики та керування видами складських замовлень.

Як перемагати у новій реальності. Трансформація логістичних операцій із фокусом на зростання.

Ризик-менеджмент у логістичній системі компанії.

Роботизація у складській логістиці.

Перспективи розвитку логістичної нерухомості: вартість, попит, територія.

А також багато інших актуальних та важливих питань.



Партнери конференції:

Генеральний партнер/ІТ-партнер - Системний інтегратор Sotass

Головний партнер по автоматизації логістики - Consulting for Retail

Офіційний партнер логістики останньої милі – Мурашина логістика

Офіційний партнер – ТЕДІС Україна

Трансформаційний партнер - YouCoach

Офіційний партнер – KAPELOU

Офіційний логістичний партнер - Міст Експрес

ІТ консалтинговий партнер - Слуно Україна

Палетний партнер – Богач Плюс

ІТ партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер Міжнародних перевезень - Global Logistics

Інноваційний партнер - LADING.EU

Інноваційний логістичний партнер - LOGISTIC PLUS

Партнер сучасного складського обладнання - SMARTDATA LLC

Логістичний партнер - Транспортна компанія SAT

Партнер електронних рішень - EDIN

Партнер кава-брейків – Фенікс Інвест Трейд

Партнер з оренди комерційної техніки - Райдер Україна

Партнер оператор пулінгової тари - МАКСІ-ПРОМ

Партнер складської вантажної техніки - AЛВАРК УКРАЇНА

Партнер з виготовлення та переобладнання фургонів – Реформ

Партнер - виробник мастильних матеріалів - Azmol

Партнер у рішеннях з доставки останньої милі – Модерн-Експо

Енергетичний партнер - Енерджі ГМБХ

Поліграфічний партнер – Паперовий змій