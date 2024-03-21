Рекордно тепла зима у Північній півкулі знизила споживання та ціни на газ, - Reuters

Зима в Північній півкулі була найтеплішою за всю історію спостережень: незвичайне тепло сконцентрувалося навколо Атлантичного басейну, що призвело до величезного надлишку газу та падіння цін із жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними, зібраними Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), у період з грудня по лютий температура поверхні суші була на 2,65 градусів вище за середній показник XX століття.

Рекордне тепло взимку 2023/24 року перевершило попередні максимуми +2,44 градусів у 2019/2020 році та +2,61 градусів у 2015/16 році - ці зими також характеризуються надлишком запасів та падінням цін на газ.

Глобальне потепління, сильні умови Ель-Ніньо в Тихому океані, сильне позитивне Північноатлантичне коливання і цикл сонячної активності, що наближається до свого 11-річного піку, все це сприяло винятковому потеплінню цієї зими.

Північна Америка

Європа привернула найбільшу увагу через перебої на регіональному газовому ринку після вторгнення Росії до України, але найбільш аномальна погода спостерігалася у Північній Америці.

У період з грудня по лютий температура по всій Північній Америці була на 3,43 градусів вище за довгостроковий середній показник.

Запаси газу в США на початку опалювального сезону були всього на 64 млрд кубічних футів (1,8 млрд кубометрів) вище за попередній 10-річний сезонний середній показник 1 жовтня. Але до кінця лютого профіцит збільшився до 519 мільярдів кубічних футів (14,5 мільярда кубометрів).

Ціни на ф'ючерси в США на найближчий місяць у жовтні становили в середньому майже 3,19 долара за мільйон британських теплових одиниць (близько 90 доларів за тисячу кубометрів).

До лютого середні ціни з поправкою на інфляцію впали до рекордно низького рівня 1,80 доларів за мільйон британських теплових одиниць (близько 50 доларів за тисячу кубометрів).

Європа

У Європі також була дуже тепла зима з температурою на 2,73 градусів вище за довгостроковий середній показник, що зробило зиму другою найтеплішою за всю історію спостережень після сезону 2019/20 (+3,32 градусів).

Сильно позитивне Північноатлантичне коливання направило сильні західні вітри до Північно-Західної Європи, приносячи з Атлантики багато теплого та вологого повітря.

Температурна аномалія, можливо, не була такою екстремальною, як у Північній Америці, але у поєднанні з цінами, які значно перевищують середні показники до вторгнення Росії в Україну, цього було достатньо, щоб до кінця лютого залишити регіон із рекордними сезонними запасами.

У жовтні європейські ф'ючерси на найближчий місяць у середньому становили майже 46 євро за мегават-годину, але в лютому впали в середньому до 26 євро (290 доларів за тисячу кубометрів).

Падіння цін

На частку Північної Америки, Європи та Азії разом узятих довелося майже дві третини світового споживання газу 2022 року. Тільки на Північну Америку та Європу припадало 40% світового споживання, причому велика частка припадає на зимові місяці через попит на опалення.

Таким чином, виняткове потепління навколо Атлантичного басейну взимку 2023/24 року відбулося саме в тому районі, що максимально вплинуло на споживання газу, його запаси та ціни.

Як зазначає Reuters, коли історики задаються питанням, чому вторгнення Росії в Україну та введені у відповідь санкції не призвели до дефіциту і серйознішого і тривалішого стрибка цін, вони, швидше за все, посилаються на надзвичайно теплі зими як у 2022/23, так і у 2023 /24 роках, а чи не на політичні дії як основну причину.

Взимку 2023/24 року європейським споживачам газу дуже пощастило і вони побачили нормалізацію цін. І навпаки, виробники Північної Америки опинилися в глибокому спаді, оскільки вони щосили намагаються продавати на ринку, переповненому занадто великою кількістю газу.

Однак наступна зима, швидше за все, буде холоднішою у Північній Америці та Європі. Тим часом нижчі ціни призведуть до уповільнення зростання виробництва в Сполучених Штатах або його відсутності, що повинно призвести до поступового посилення ринку протягом наступних 12 місяців, пише Reuters.