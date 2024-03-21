Рекордно теплая зима в Северном полушарии снизила потребление и цены на газ, - Reuters

Зима в Северном полушарии была самой теплой за всю историю наблюдений: необычное тепло сконцентрировалось вокруг Атлантического бассейна, что привело к огромному избытку газа и падению цен с октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным, собранным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с декабря по февраль температура поверхности суши была на 2,65 градусов выше среднего показателя XX века.

Рекордное тепло зимой 2023/24 года превзошло предыдущие максимумы +2,44 градусов в 2019/2020 году и +2,61 градусов в 2015/16 году - эти зимы также характеризуются избытком запасов и падением цен на газ.

Глобальное потепление, сильные условия Эль-Ниньо в Тихом океане, сильное положительное Североатлантическое колебание и цикл солнечной активности, приближающийся к своему 11-летнему пику, - все это способствовало исключительному потеплению этой зимой.

Северная Америка

Европа привлекла наибольшее внимание из-за перебоев на региональном газовом рынке после вторжения России в Украину, но самая аномальная погода наблюдалась в Северной Америке.

В период с декабря по февраль температура по всей Северной Америке была на 3,43 градусов выше долгосрочного среднего показателя.

Запасы газа в США в начале отопительного сезона были всего на 64 млрд кубических футов (1,8 млрд кубометров) выше предыдущего 10-летнего сезонного среднего показателя 1 октября. Но к концу февраля профицит увеличился до 519 миллиардов кубических футов (14,5 млрд кубометров).

Цены на фьючерсы в США на ближайший месяц в октябре составили в среднем почти 3,19 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 90 долларов за тысячу кубометров).

К февралю средние цены с поправкой на инфляцию упали до рекордно низкого уровня в 1,80 долларов за миллион британских тепловых единиц (около 50 долларов за тысячу кубометров).

Европа

В Европе также была очень теплая зима с температурой на 2,73 градусов выше долгосрочного среднего показателя, что сделало зиму второй самой теплой за всю историю наблюдений после сезона 2019/20 (+3,32 градусов).

Сильно положительное Североатлантическое колебание направило сильные западные ветры в Северо-Западную Европу, принося с Атлантики много теплого и влажного воздуха.

Температурная аномалия, возможно, не была такой экстремальной, как в Северной Америке, но в сочетании с ценами, значительно превышающими средние показатели до вторжения России в Украину, этого было достаточно, чтобы к концу февраля покинуть регион с рекордными сезонными запасами.

В октябре европейские фьючерсы на ближайший месяц в среднем составляли почти 46 евро за мегаватт-час, но в феврале упали в среднем всего до 26 евро (290 долларов за тысячу кубометров).

Падение цен

На долю Северной Америки, Европы и Азии вместе взятых пришлось почти две трети мирового потребления газа в 2022 году. Только на Северную Америку и Европу приходилось 40% мирового потребления, причем большая доля приходится на зимние месяцы из-за спроса на отопление.

Таким образом, исключительное потепление вокруг Атлантического бассейна зимой 2023/24 года произошло именно в том районе, что максимально повлияло на потребление газа, его запасы и цены.

Как отмечает Reuters, когда историки задаются вопросом, почему вторжение России в Украину и введенные в ответ санкции не привели к дефициту и более серьезному и продолжительному скачку цен, они, скорее всего, ссылаются на необычайно теплые зимы как в 2022/23, так и в 2023/24 годах, а не на политические действия в качестве основной причины.

Зимой 2023/24 года европейским потребителям газа очень повезло, и они увидели нормализацию цен. И наоборот, производители Северной Америки оказались в глубоком спаде, поскольку они изо всех сил пытаются продавать на рынке, переполненном слишком большим количеством газа.

Однако следующая зима, скорее всего, будет холоднее в Северной Америке и Европе. Между тем, более низкие цены приведут к замедлению роста производства в Соединенных Штатах или к его отсутствию, что должно привести к постепенному ужесточению рынка в течение следующих 12 месяцев, пишет Reuters.