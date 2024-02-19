Ель-Ніньйо викликав падіння цін на газ до 30-річного мінімуму

Ціни на газ у США з поправкою на інфляцію впали до найнижчого рівня за понад 30 років. М'яка зима і зростання видобутку, що продовжується, призвели до того, що на ринку з'явився зростаючий надлишок запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на газ, що поставляється в Генрі-Хабі в Луїзіані, на найближчий місяць впали до 1,58 доларів за мільйон британських теплових одиниць (близько 45 доларів за тисячу кубометрів), що є найнижчим показником у реальному вираженні з моменту запуску ф'ючерсного контракту 1990 року. року.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси робочого газу станом на 9 лютого становили 2,535 мільярда кубічних футів, що є найвищим показником за цю пору року з 2016 року.

За винятком короткого періоду сильних холодів у середині січня, зима 2023/24 року в основному була теплішою, ніж у середньому, що призвело до зниження прямого споживання газу, а також вироблення електроенергії на основі газу.

Грудень був особливо м'яким, внаслідок чого запаси виснажилися лише на 300 млрд кубічних футів, що стало найменшим сезонним споживанням з грудня 2015 року, порівняно із середнім показником за десять років у 478 млрд кубічних футів.

Ель-Ніньйо

Сильний ефект Ель-Ніньйо в центрально-східній частині Тихого океану цієї зими направив тепліше повітря в північні райони Сполучених Штатів і забезпечив помірніші температури, ніж зазвичай.

Температура поверхні моря в центрально-східній частині Тихого океану була майже на 2 градуси вищою за середню в грудні, найтеплішому з 2015 року і до цього 1997 року, які були виключно сильними епізодами Ель-Ніньйо.

З 1950 року протягом зими у північній півкулі сталося шість сильних епізодів Ель-Ніньйо (1957/58, 1965/66, 1982/83, 1991/92, 1997/98 та 2015/16 роки) та один прикордонний випадок рік).

Таким чином, скорочення попиту на опалення на 11% узимку 2023/24 року відповідає попереднім сильним епізодам Ель-Ніньйо.

Ціни мають падати досить низько і досить довго, щоб спустошити сховища від надлишкових запасів, успадкованих від зими 2023/24 року, та звільнити місце для нових, які будуть додані цього літа напередодні зими 2024/25 року.

Ціни в Європі

Нагадаємо, тепла зима та рекордні запаси обвалили ціни на газ у Європі. За даними, зібраними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії на 10 лютого були 45% вищими за 10-річний сезонний середній показник. В результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%.

Березневі ф'ючерси на газ на хабі ТТF у Нідерландах впали до 25,4 євро за МВт-год (285 доларів за тисячу кубометрів). У жовтні ціни були приблизно вдвічі вищими (близько 50 євро за МВт-год).