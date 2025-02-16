Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 17 лютого

У понеділок, 17 лютого, в Україні буде практично без опадів. У більшості регіонів буде сухо, а сніг пройде тільки:

у Кіровоградській;

у Дніпропетровській;

у Полтавській;

у Харківській;

у Донецькій областях.

Мороз уночі опуститься до рекордних -18 градусів - у Харківській та в Сумській областях. -16 градусів морозу вночі можливі в Чернівецькій, Чернігівській областях та на Прикарпатті. Найтепліше, хоча й морозно, вночі 17 лютого буде в Криму, до -5 градусів.

Удень мороз збережеться. Удень найтепліше буде на півдні, а найхолодніший день синоптики обіцяють у Харківській та Сумській областях, температура опуститься до -8 градусів.

У Києві 17 лютого буде без опадів, вночі до -14, вдень до -6 градусів.



Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)

Вівторок, 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, в Україні буде без опадів. А вночі трохи потеплішає, але не кардинально. Максимально нічна температура опуститься до тих самих -18 градусів, щоправда лише в Харківській області. "Найтепліше" вночі буде в Криму, до -5 морозу.

Удень "найтепліше" буде на півдні - у Криму та на Одещині - максимально до -3 градусів. Найхолодніше вдень буде в Харківській і в Сумській областях, до -8 градусів. У Києві без снігу, вночі до -14, вдень до -6 градусів.



Погода в Україні 18 лютого (meteo.gov.ua)

Середа, 19 лютого

У середу, 19 лютого, опади знову повернуться в Україну. Сніг випаде в:

Рівненській, Житомирській, Хмельницькій;

Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській;

Полтавській, Чернігівській, Харківській;

Сумській та Луганській областях.

Найхолодніше вночі буде в Харківській області, до -16 градусів. Причому нічна температура в цьому регіоні буде на порядок нижчою, ніж в інших. Вночі найвища температура буде в Криму, до -5 градусів.

Удень явно потеплішає, на півдні буде в межах -1...+1 градусів. У більшості регіонів удень очікується в межах -4...-2 градусів. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до -6.

У Києві 19 лютого буде сніжно, вночі до -10, удень до -4 градусів.



Погода в Україні 19 лютого (meteo.gov.ua)

Четвер, 20 лютого

У четвер, 20 лютого, в Україні сніг, подекуди з дощем (зокрема, на півдні), пройде скрізь, окрім західних областей, враховуючи Вінницьку та Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську та Київ.

Вночі буде відчутно морозно, максимально до -12 градусів - у Луганській та Харківській областях. Найтепліше вночі буде на півдні, в Одеській області та в Криму, до -7.

Удень найтепліше буде на півдні, у межах -1...+1, а найхолодніше - у Луганській та Донецькій областях, до -6. У Києві без опадів, вночі до -9, удень -3...-5 градусів.

Погода в Україні 20 лютого (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, опади практично підуть з України. Сніг "проскочить" у Криму, в Херсонській і в Запорізькій областях. Вночі мороз підніметься, максимально до -14 градусів у Харківській області.

Загалом у більшості регіонів температура залишиться тією самою, що й днем раніше. "Плюси" покажуть градусники на Закарпатті, в межах 0...+2, навіть на півдні вдень буде невеликий мороз.

У Києві без опадів, вночі в межах -10...-12, удень -3...-5 градусів.



Погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)