Рекордний контракт? Reuters дізналося про план Трампа для Саудівської Аравії

Як стало відомо виданню від шести джерел, безпосередньо знайомих із цим питанням, пропозицію готують до оголошення під час візиту президента США Дональда Трампа до королівства в травні.

За словами трьох джерел, очікується, що обговорюватимуть потенційну угоду з постачання літаків Lockheed F-35, у якій королівство, як повідомляється, зацікавлене вже багато років.

"При цьому вони (джерела, - ред) применшують ймовірність підписання угоди щодо F-35 під час поїздки", - уточнюється в статті.

Про які поставки зброї США в ОАЕ йдеться

Під час свого першого терміну Трамп розхвалював продаж зброї Саудівській Аравії як благотворний вплив на робочі місця в США.

За словами двох джерел, Lockheed може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортним літаком C-130. Одне джерело повідомило, що Lockheed також поставить ракети і радари.

RTX Corp (RTX.N), раніше відома як Raytheon Technologies, також, як очікується, буде відігравати значну роль у пакеті, який буде включати поставки від інших великих підрядників оборони США, таких як Boeing Co, Northrop Grumman Corp і General Atomics, повідомили чотири джерела.

На запит Reuters про постачання зброї, RTX, Northrop і General Atomics відмовилися від коментарів з цього питання. Представник Lockheed Martin заявив, що зарубіжні військові продажі є міжурядовими угодами, а питання щодо продажів іноземним урядам найкраще вирішувати уряду США.

При цьому Reuters не змогло одразу встановити, скільки з пропонованих угод були новими. Багато з них перебувають у розробці вже деякий час, повідомили два джерела.

Наприклад, королівство вперше запросило інформацію про безпілотники General Atomics у 2018 році, повідомили вони. За останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на суму 20 млрд доларів щодо безпілотників General Atomics MQ-9B SeaGuardian та інших літаків, за словами одного з джерел.

За словами трьох джерел, кілька керівників оборонних компаній розглядають можливість поїздки в регіон у складі делегації.

Що пропонувала адміністрація експрезидента Байдена

Запропонований пакет з'явився після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена безуспішно намагалася укласти оборонний пакт з Ер-Ріядом у рамках широкої угоди, яка передбачала нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.

Пропозиція Байдена пропонувала доступ до більш просунутої американської зброї в обмін на припинення закупівель китайської зброї та обмеження інвестицій Пекіна в країну. Reuters не вдалося встановити, чи включає пропозиція адміністрації Трампа аналогічні вимоги.