Рекордний контракт? Reuters дізналося про план Трампа для Саудівської Аравії

США готові запропонувати Саудівській Аравії пакет постачання зброї. Йдеться про контракт на 100 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як стало відомо виданню від шести джерел, безпосередньо знайомих із цим питанням, пропозицію готують до оголошення під час візиту президента США Дональда Трампа до королівства в травні.
За словами трьох джерел, очікується, що обговорюватимуть потенційну угоду з постачання літаків Lockheed F-35, у якій королівство, як повідомляється, зацікавлене вже багато років.
"При цьому вони (джерела, - ред) применшують ймовірність підписання угоди щодо F-35 під час поїздки", - уточнюється в статті.
Під час свого першого терміну Трамп розхвалював продаж зброї Саудівській Аравії як благотворний вплив на робочі місця в США.
За словами двох джерел, Lockheed може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортним літаком C-130. Одне джерело повідомило, що Lockheed також поставить ракети і радари.
RTX Corp (RTX.N), раніше відома як Raytheon Technologies, також, як очікується, буде відігравати значну роль у пакеті, який буде включати поставки від інших великих підрядників оборони США, таких як Boeing Co, Northrop Grumman Corp і General Atomics, повідомили чотири джерела.
На запит Reuters про постачання зброї, RTX, Northrop і General Atomics відмовилися від коментарів з цього питання. Представник Lockheed Martin заявив, що зарубіжні військові продажі є міжурядовими угодами, а питання щодо продажів іноземним урядам найкраще вирішувати уряду США.
При цьому Reuters не змогло одразу встановити, скільки з пропонованих угод були новими. Багато з них перебувають у розробці вже деякий час, повідомили два джерела.
Наприклад, королівство вперше запросило інформацію про безпілотники General Atomics у 2018 році, повідомили вони. За останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на суму 20 млрд доларів щодо безпілотників General Atomics MQ-9B SeaGuardian та інших літаків, за словами одного з джерел.
За словами трьох джерел, кілька керівників оборонних компаній розглядають можливість поїздки в регіон у складі делегації.
Запропонований пакет з'явився після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена безуспішно намагалася укласти оборонний пакт з Ер-Ріядом у рамках широкої угоди, яка передбачала нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.
Пропозиція Байдена пропонувала доступ до більш просунутої американської зброї в обмін на припинення закупівель китайської зброї та обмеження інвестицій Пекіна в країну. Reuters не вдалося встановити, чи включає пропозиція адміністрації Трампа аналогічні вимоги.
США давно постачають Саудівській Аравії зброю. У 2017 році Трамп запропонував королівству близько 110 млрд доларів продажів.
Станом на 2018 рік було ініційовано продажів на суму всього 14,5 млрд доларів і Конгрес почав ставити ці угоди під сумнів у світлі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
Нагадаємо, журналіста газети The Washington Post Джамаля Хашоггі було вбито на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Його тіло було розчленоване і знищене. Убивство спричинило зростання напруженості у відносинах Саудівської Аравії з Туреччиною, США та іншими країнами.
2021 року за Байдена Конгрес запровадив заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії у зв'язку з убивством Хашоггі та з метою чинити тиск на королівство, щоб воно припинило війну в Ємені, яка призвела до великих жертв серед мирного населення.
Згідно із законодавством США, великі міжнародні угоди з постачання зброї мають бути розглянуті членами Конгресу до їхнього остаточного укладення.
Адміністрація Байдена почала пом'якшувати свою позицію щодо Саудівської Аравії 2022 року після того, як вторгнення Росії в Україну вплинуло на світові поставки нафти. Заборону на продаж наступальної зброї було знято 2024 року, оскільки Вашингтон тісніше співпрацював з Ер-Ріядом після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, щоб розробити план для післявоєнної Гази.
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