Рекордный контракт? Reuters узнало о плане Трампа для Саудовской Аравии

США готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия. Речь идет о контракте на 100 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как стало известно изданию от шести источников, непосредственно знакомых с этим вопросом, предложение готовится к объявлению во время визита президента США Дональда Трампа в королевство в мае.
По словам трех источников, ожидается, что будет обсуждаться потенциальная сделка по поставке самолетов Lockheed F-35, в которой королевство, как сообщается, заинтересовано уже много лет.
"При этом они (источники, - ред) преуменьшают вероятность подписания сделки по F-35 в ходе поездки", - уточняется в статье.
Во время своего первого срока Трамп расхваливал продажу оружия Саудовской Аравии как благотворное влияние на рабочие места в США.
По словам двух источников, Lockheed может поставлять ряд современных систем вооружения, включая транспортный самолет C-130. Один источник сообщил, что Lockheed также поставит ракеты и радары.
RTX Corp (RTX.N), ранее известная как Raytheon Technologies, также, как ожидается, будет играть значительную роль в пакете, который будет включать поставки от других крупных подрядчиков обороны США, таких как Boeing Co, Northrop Grumman Corp и General Atomics, сообщили четыре источника.
На запрос Reuters о поставках оружия, RTX, Northrop и General Atomics отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Lockheed Martin заявил, что зарубежные военные продажи являются межправительственными сделками, а вопросы о продажах иностранным правительствам лучше всего решать правительству США.
При этом Reuters не смогло сразу установить, сколько из предлагаемых сделок были новыми. Многие из них находятся в разработке уже некоторое время, сообщили два источника.
Например, королевство впервые запросило информацию о беспилотниках General Atomics в 2018 году, сообщили они. За последние 12 месяцев в центре внимания оказалась сделка на сумму 20 млрд долларов по беспилотникам General Atomics MQ-9B SeaGuardian и другим самолетам, по словам одного из источников.
По словам трех источников, несколько руководителей оборонных компаний рассматривают возможность поездки в регион в составе делегации.
Предложенный пакет появился после того, как администрация бывшего президента Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.
Предложение Байдена предлагало доступ к более продвинутому американскому оружию в обмен на прекращение закупок китайского оружия и ограничение инвестиций Пекина в страну. Reuters не удалось установить, включает ли предложение администрации Трампа аналогичные требования.
США давно поставляют Саудовской Аравии оружие. В 2017 году Трамп предложил королевству около 110 млрд долларов продаж.
По состоянию на 2018 год было инициировано продаж на сумму всего 14,5 млрд долларов и Конгресс начал подвергать эти сделки сомнению в свете убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Напомним, журналист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Его тело было расчленено и уничтожено. Убийство вызвало рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.
В 2021 году при Байдене Конгресс ввел запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги и с целью оказать давление на королевство, чтобы оно прекратило войну в Йемене, которая привела к большим жертвам среди мирного населения.
Согласно законодательству США, крупные международные сделки по поставкам оружия должны быть рассмотрены членами Конгресса до их окончательного заключения.
Администрация Байдена начала смягчать свою позицию в отношении Саудовской Аравии в 2022 году после того, как вторжение России в Украину повлияло на мировые поставки нефти. Запрет на продажу наступательного оружия был снят в 2024 году, поскольку Вашингтон более тесно сотрудничал с Эр-Риядом после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, чтобы разработать план для послевоенной Газы.
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