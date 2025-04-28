Рекордні витрати у світі: скільки Україна змушена витрачати на війну і де бере гроші

У 2024 році військові витрати України зросли на 2,9% і сягнули 64,7 млрд доларів, що еквівалентно 43% витрат Росії за рік і 54% загальних витрат українського уряду. Її частка у світі становить 2,4%.

Усі податкові надходження України були повністю поглинуті її військовими витратами у 2024 році, в той час як усі невійськові соціально-економічні витрати фінансувалися за рахунок іноземної допомоги.

Крім того, Україна отримала щонайменше 60 мільярдів доларів фінансової військової допомоги у 2024 році, в основному від США, а також Німеччини та інших європейських країн.

SIPRI включає військову допомогу в оцінку витрат країни-донора, а не країни-бенефіціара, що означає, що ці 60 млрд доларів не включені в загальну суму для України. Якби їх було включено, військові витрати України становили б 125 млрд доларів у 2024 році, що зробило б її четвертою за величиною країною за витратами світі (після США, Китаю і Росії).

Згідно з початковим бюджетом на 2024 рік, Україна планувала виділити 74% військового бюджету на особовий склад і 23% на закупівлю і ремонт військової техніки. Наприкінці липня 2024 року до бюджету було внесено поправки, щоб збільшити військові витрати майже на 13,5 млрд доларів, причому більше половини додаткової суми було спрямовано на збільшення фінансування зарплат і підтримки сімей загиблих або поранених солдатів.

Військова допомога Україні

Згідно з пріоритетами Національної стратегії оборони США, видатки у 2024 році включали 48,4 млрд доларів для України (фінансова допомога, обладнання та навчання).

Німеччина надала Україні фінансову військову допомогу в розмірі 7,7 млрд доларів у 2024 році, що є другою за величиною пожертвою Україні за рік після США.

Велика Британія також зобов'язалася надавати Україні військову допомогу в розмірі 3,8 млрд доларів на рік (включно з фінансовою допомогою та обладнанням) щонайменше до 2030 року. У 2024 році вона надала Україні фінансову військову допомогу в розмірі 3,3 млрд доларів.

У лютому 2024 року Франція та Україна підписали двосторонню угоду, яка включала додаткову військову допомогу Україні в розмірі до 3,0 млрд доларів у 2024 році.

У 2024 році Швеція створила фонд підтримки для надання загалом 2,4 млрд доларів військової допомоги Україні в період з 2024 по 2026 рік.