Рекордные расходы в мире: сколько Украина вынуждена тратить на войну и где берет деньги

В 2024 году военные расходы Украины выросли на 2,9% и достигли 64,7 млрд долларов, что эквивалентно 43% расходов России за год и 54% общих расходов украинского правительства. Ее доля в мире составляет 2,4%.

Все налоговые поступления Украины были полностью поглощены ее военными расходами в 2024 году, в то время как все невоенные социально-экономические расходы финансировались за счет иностранной помощи.

Кроме того, Украина получила не менее 60 млрд долларов финансовой военной помощи в 2024 году, в основном от США, а также Германии и других европейских стран.

SIPRI включает военную помощь в оценку расходов страны-донора, а не страны-бенефициара, что означает, что эти 60 млрд долларов не включены в общую сумму для Украины. Если бы они были включены, военные расходы Украины составили бы 125 млрд долларов в 2024 году, что сделало бы ее четвертой по величине страной по расходам мире (после США, Китая и России).

Согласно первоначальному бюджету на 2024 год, Украина планировала выделить 74% военного бюджета на личный состав и 23% на закупку и ремонт военной техники. В конце июля 2024 года в бюджет были внесены поправки, чтобы увеличить военные расходы почти на 13,5 млрд долларов, причем более половины дополнительной суммы было направлено на увеличение финансирования зарплат и поддержки семей погибших или раненых солдат.

Военная помощь Украине

Согласно приоритетам Национальной стратегии обороны США, расходы в 2024 году включали 48,4 млрд долларов для Украины (финансовая помощь, оборудование и обучение).

Германия предоставила Украине финансовую военную помощь в размере 7,7 млрд долларов в 2024 году, что является вторым по величине пожертвованием Украине за год после США.

Великобритания также обязалась оказывать Украине военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в год (включая финансовую помощь и оборудование) как минимум до 2030 года. В 2024 году она предоставила Украине финансовую военную помощь в размере 3,3 млрд долларов.

В феврале 2024 года Франция и Украина подписали двустороннее соглашение, которое включало дополнительную военную помощь Украине в размере до 3,0 млрд долларов в 2024 году.

В 2024 году Швеция создала фонд поддержки для предоставления в общей сложности 2,4 млрд долларов военной помощи Украине в период с 2024 по 2026 год.