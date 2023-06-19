Рекордні інвестиції і історії. Intel побудує в Ізраїлі завод з випуску мікросхем

Завод у Кір'ят-Гаті має відкритися у 2027 році і працюватиме не менше восьми років. Повідомляється, що на підприємстві працюватимуть тисячі людей. За умовами угоди, Intel сплачуватиме податок у розмірі 7,5% порівняно з нинішніми 5%.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму зверненні наголосив, що нове підприємство стане найбільшою приватною інвестицією в історії країни.

У заяві Intel йдеться, що її діяльність в Ізраїлі відіграла вирішальну роль у глобальному успіху компанії.

"Наш намір розширити виробничі потужності в Ізраїлі зумовлений нашою прихильністю до задоволення майбутніх виробничих потреб, і ми цінуємо постійну підтримку ізраїльського уряду", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.