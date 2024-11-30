Рекордне здорожчання. Чому в Україні ростуть ціни на овочі "борщового набору"

Борщовий набір значно подорожчав цього року. Зазвичай доступна вартість українських овочів встановлює щоразу вищі цінові рекорди. Окрім неврожаю причиною здорожчання картоплі, моркви й цибулі є й економічні фактори.

РБК-Україна розповідає, що відбувається з цінами овочів на борщ і чи зросте вартість ще більше.

Зміст:

Картопля – ціновий рекордсмен. Скільки коштують овочі для приготування борщу

За класичним рецептом, основними овочевими інгредієнтами українського борщу є картопля, морква, капуста, цибуля та буряк. І якщо раніше основна частина бюджету для приготування страви витрачалася на м'ясо, наразі ситуація змінюється.

Найбільше в овочевому наборі зросли ціни на картоплю. Як розповів у коментарі аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, гуртова вартість картоплі в середньому становить 22 грн/кг. Минулого року в аналогічний період ціна була у 2,3 рази меншою. На полицях супермаркетів для кінцевого споживача середня ціна складає 32,60 грн/кг, що за рік означає триразове зростання.

Протягом року за даними порталу Мінфін та Держстату в середньому:

картопля подорожчала з 11,9 грн у листопаді 2023 до 32,6 грн/кг на сьогодні;

капуста білоголова зросла в ціні з 11,9 грн до 30 грн/кг;

морква подорожчала з 11,4 грн до 28,3 грн/кг;

цибуля – з 15,1 грн до 18,3 грн/кг;

буряк – 11,5 грн з до 16,3 грн/кг.

На 29 листопада найдешевша картопля коштувала 26,89 грн/кг в мережі АТБ, у VARUS ціна становила 28,1 грн/кг, в "Сільпо", залежно від сорту, ціні варіюються від 30 грн до 70 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Білоголова капуста вартує 29,89 грн/кг в АТБ, 31,4 грн/кг – у VARUS, а у "Сільпо" капусту на борщ можна придбати за 35,9 грн/кг.

Ціни на капусту в українських супермаркетах (скриншот google.com)

Найвигідніша ціна на моркву – в магазинах АТБ (16,95 грн/кг), але це овоч другого гатунку, мита морква обійдеться у 25,59 грн/кг. В "Сільпо" покупцям пропонують моркву за 28,4 грн/кг, а у VARUS морква коштує 27,3 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Вартість цибулі ріпчастої становить 15,89 грн/кг в мережі АТБ, за 18 грн продають кілограм цибулі в "Сільпо", 17,99 грн коштує овоч у NOVUS.

Скриншот novus.zakaz.ua

Буряк за рік теж додав у ціні, але не так багато, як порівняти з іншими компонентами борщового набору. Вартість у супермаркетах варіюється від 15,9 до 18 грн/кг.

Вартість буряка в українських супермаркетах (скриншот google.com)

Чому ціни ростуть

Аналітик УКАБ каже, що на вартість овочів цьогоріч суттєво вплинули погодні умови – сильна літня спека зменшила загальну врожайність, що пояснює скорочення пропозиції та зменшення якості продукції.

Також причинами є безпосередньо продовольча інфляція, нестача робочої сили та збільшення вартості сировини, пального, електроенергії.

Впливає на ціну й вартість зберігання. Наприклад, традиційно картопля закладалась на тривалий час у сховищах, де її могли довго зберігати, але враховуючи витрати на електроенергію для обслуговування холодильних установок, ця тенденція може дещо змінитися.

Ціна на капусту зросла через високі витрати на зберігання. Й також через невисоку врожайність в цьому році, каже Максим Гопка. Наразі на гурті ціна становить 24 грн/кг, що в 3,5 рази більше, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Схожа ситуація з морквою: пропозиція залишається обмеженою й ціна залежить від ринкової ситуації. Вартість на гурті становить 27 грн/кг, що в 3 рази більше, ніж минулого року.

Чи чекати на подальше здорожчання "борщового набору"

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович також зазначає, що ціни на "борщовий набір" за рік зросли втричі.

Надалі капуста та цибуля можуть бути в дефіциті через зниження врожайності, що призведе до збільшення імпорту для задоволення внутрішнього попиту.

Експертка прогнозує зростання цін "борщового набору" в найближчі місяці через сезонне зменшення пропозиції та підвищення витрат на зберігання. Очікується щомісячне підвищення цін на 2-3% у зимовий період.

Таким чином приготування борщу у 2024 році стало дорожчим порівняно з попередніми роками, і тенденція до зростання цін, ймовірно, збережеться до початку 2025 року, резюмувала Тетяна Попович.

При підготовці використовувалися: коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович, дані порталу Мінфін та Держстату, сайти мереж українських супермаркетів.