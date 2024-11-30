Рекордное подорожание. Почему в Украине растут цены на овощи "борщевого набора"

Борщевой набор значительно подорожал в этом году. Обычно доступная стоимость украинских овощей устанавливает все более высокие ценовые рекорды. Кроме неурожая причиной подорожания картофеля, моркови и лука стали и экономические факторы.

РБК-Украина рассказывает, что происходит с ценами овощей на борщ и вырастет ли стоимость еще больше.

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Картофель – ценовой рекордсмен. Сколько стоят овощи для приготовления борща

По классическому рецепту, основными овощными ингредиентами украинского борща являются картофель, морковь, капуста, лук и свекла. И если раньше основная часть бюджета для приготовления блюда тратилась на мясо, сейчас ситуация меняется.

Больше всего в овощном наборе выросла цена на картофель. Как рассказал в комментарии аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, оптовая стоимость картофеля в среднем составляет 22 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период цена была в 2,3 раза меньше. На полках супермаркетов для конечного потребителя средняя цена составляет 32,60 грн/кг, что в год означает трехкратный рост.

В течение года по данным портала Минфин и Госстата в среднем:

картофель подорожал с 11,9 грн в ноябре 2023 до 32,6 грн/кг на сегодня;

подорожал с 11,9 грн в ноябре 2023 до 32,6 грн/кг на сегодня; капуста белокочанная выросла в цене с 11,9 грн до 30 грн/кг;

выросла в цене с 11,9 грн до 30 грн/кг; морковь подорожала с 11,4 грн до 28,3 грн/кг;

подорожала с 11,4 грн до 28,3 грн/кг; лук – с 15,1 грн до 18,3 грн/кг;

– с 15,1 грн до 18,3 грн/кг; свекла – 11,5 грн до 16,3 грн/кг.

На 29 ноября самый дешевый картофель стоил 26,89 грн/кг в сети АТБ, в VARUS цена составляла 28,1 грн/кг, в "Сильпо", в зависимости от сорта, цены варьируются от 30 до 70 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Белокочанная капуста стоит 29,89 грн/кг в АТБ, 31,4 грн/кг – в VARUS, а в "Сильпо" капусту на борщ можно приобрести за 35,9 грн/кг.

Цены на капусту в украинских супермаркетах (скриншот google.com)

Самая выгодная цена на морковь – в магазинах АТБ (16,95 грн/кг), но это овощ второго сорта, мытая морковь обойдется в 25,59 грн/кг. В "Сильпо" покупателям предлагают морковь за 28,4 грн/кг, а в VARUS морковь стоит 27,3 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Стоимость репчатого лука составляет 15,89 грн/кг в сети АТБ, за 18 грн продают килограмм лука в "Сильпо", 17,99 грн стоит овощ в NOVUS.

Скриншот novus.zakaz.ua

Свекла за год тоже прибавила в цене, но не так много, по сравнению с другими компонентами борщового набора. Стоимость в супермаркетах варьируется от 15,9 до 18 грн/кг.

Стоимость свеклы в украинских супермаркетах (скриншот google.com)

Почему цены растут

Аналитик УКАБ говорит, что на стоимость овощей в этом году существенно повлияли погодные условия – сильная летняя жара уменьшила общую урожайность, что объясняет сокращение предложения и уменьшение качества продукции.

Также причинами являются непосредственно продовольственная инфляция, нехватка рабочей силы и увеличение стоимости сырья, горючего, электроэнергии.

Влияет на цену и стоимость хранения. Например, традиционно картофель закладывался на длительное время в хранилищах, где его могли долго хранить, но учитывая затраты на электроэнергию для обслуживания холодильных установок, эта тенденция может несколько измениться.

Цена на капусту выросла из-за высоких затрат на хранение. И также из-за невысокой урожайности в этом году, говорит Максим Гопка. Сейчас оптовая цена составляет 24 грн/кг, что в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Похожая ситуация с морковью: предложение остается ограниченным и цена зависит от рыночной ситуации. Оптовая стоимость составляет 27 грн/кг, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Ждать ли дальнейшего подорожания "борщевого набора"

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович также отмечает, что цены на "борщевой набор" за год выросли втрое.

В дальнейшем капуста и лук могут быть в дефиците из-за снижения урожайности, что приведет к увеличению импорта для удовлетворения внутреннего спроса.

Эксперт прогнозирует рост цен "борщевого набора" в ближайшие месяцы из-за сезонного уменьшения предложения и повышения расходов на хранение. Ожидается ежемесячное повышение цен на 2-3% в зимний период.

Таким образом, приготовление борща в 2024 году стало дороже по сравнению с предыдущими годами, и тенденция к росту цен, вероятно, сохранится к началу 2025 года, резюмировала Татьяна Попович.

При подготовке использовались: комментарии аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяны Попович, данные портала Минфин и Госстата, сайты сетей украинских супермаркетов.