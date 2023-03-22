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Рекордне тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 23 березня, на більшій частині України буде без опадів, за винятком Криму, де може бути невеликий дощ. Максимально температура підніметься до 21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

Туман та вітер

Вночі та вранці в Одеській області, в центральних та північно-східних областях місцями тумани. Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики передавали відсутність дощів, але з туманом. Температура повітря у всіх регіонах - з позначкою "плюс".

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