Рекордне тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Опади

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

Туман та вітер

Вночі та вранці в Одеській області, в центральних та північно-східних областях місцями тумани. Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.