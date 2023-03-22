Рекордне тепло. Синоптики дали прогноз на завтра
Завтра, 23 березня, на більшій частині України буде без опадів, за винятком Криму, де може бути невеликий дощ. Максимально температура підніметься до 21 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.
Туман та вітер
Вночі та вранці в Одеській області, в центральних та північно-східних областях місцями тумани. Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря
вночі 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики передавали відсутність дощів, але з туманом. Температура повітря у всіх регіонах - з позначкою "плюс".
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