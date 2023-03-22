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Рекордное тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Среда 22 марта 2023 14:00
Рекордное тепло. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 марта на большей части Украины будет без осадков, за исключением Крыма, где может быть небольшой дождь. Максимально температура поднимется до +21 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

Туман и ветер

Ночью и утром в Одесской области в центральных и северо-восточных областях местами туманы. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

ночью 1-6°, на побережье морей до 9° тепла, днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье до 21° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

Рекордное тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Напомним, на сегодня синоптики передавали отсутствие дождей, но с туманом. Температура воздуха во всех регионах - с отметкой "плюс".

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