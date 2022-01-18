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Рекордная сделка в индустрии: Microsoft покупает ведущего производителя видеоигр

Автор: Артем Горовенко

Американский технологический гигант Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд - это рекорд в игровой индустрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Variety.

Сообщается, что данная сделка станет также рекордной и для Microsoft. Отметим, линейка игр Activision Blizzard включает популярные франшизы Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone.

В Microsoft отметили, что эта сделка ускорит рост его игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях, а также предоставит основу для игр в метавселенной. С Activision американский гигант станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам после Tencent и Sony.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году Microsoft (заканчивается в июне 2023 года). В дополнение к основному бизнесу по разработке и изданию игр Activision управляет глобальной киберспортивной сетью, в компании работают около 10 000 сотрудников по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft нашел вредный софт, который применялся при кибератаке на государственные сайты Украины.

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