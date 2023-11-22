Рекордна сума. Українці тримають на депозитах понад 1,14 трлн гривень

Загалом від початку року обсяг вкладів населення в українських банках зріс більш як на 8,6% - на 91 млрд грн. І це попри те, що за час війни Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вивів з банківського ринку 8 установ.

Як йдеться у матеріалі, високий рівень довіри до банків сформувався завдяки закону про 100% відшкодування вкладів на період воєнного стану та стабільній роботі системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут зазначає, що система гарантування вкладів фізичних осіб є важливою ланкою підтримки стабільності банківської системи України, а разом з тим – і стійкості української економіки.

"За час існування Фонду відшкодування за вкладами отримали понад 2 млн осіб на загальну суму понад 104 млрд грн. Попри повномасштабне вторгнення банківська система встояла, вона - капіталізована та прибуткова, депозити - гарантовані на 100%. Як наслідок, сума вкладів громадян на цей момент зросла до рекордних показників - більш як 1,14 трлн грн. При цьому Фонд наразі оперує достатніми коштами, щоб забезпечити стабільність гарантованих виплат", - говорить вона.

За останніми даними, ФГВ накопичив 27,9 млрд грн і продовжує посилювати свою спроможність. Як йдеться у статті, Фонд використовує лише власні ресурси для гарантованих відшкодувань вкладникам та не отримує коштів з державного бюджету.

"Як би не складалася ситуація в нашій економіці, вкладники все одно отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у випадку ліквідації банку", - говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Що стосується юридичних осіб, то в Україні їхні депозити наразі не гарантовані. Однак, вимоги юросіб, як кредиторів банку, також задовольняються фондом гарантування вкладів, але після реалізації активів неплатоспроможної установи.

За даними Фонду, 94% від вартості активів банку - заборгованість юридичних осіб. Як правило, після повідомлення про виведення банку з ринку, частина кредитів перестають обслуговуватися, що зменшує надходження коштів для задоволення вимог кредиторів.