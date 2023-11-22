Рекордная сумма. Украинцы держат на депозитах более 1,14 трлн гривен

В целом с начала года объем вкладов населения в украинских банках вырос более чем на 8,6% - на 91 млрд грн. И это, несмотря на то, что за время войны Фонд гарантирования вкладов физических лиц вывел с банковского рынка 8 учреждений.

Как говорится в материале, высокий уровень доверия к банкам сформировался благодаря закону о 100% возмещении вкладов на период военного положения и стабильной работе системы гарантирования вкладов физических лиц.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отмечает, что система гарантирования вкладов физических лиц является важным звеном для поддержания стабильности банковской системы Украины, а вместе с тем - и устойчивости украинской экономики.

"За время существования Фонда возмещения по вкладам получили более 2 млн человек на общую сумму свыше 104 млрд грн. Несмотря на полномасштабное вторжение банковская система устояла, она - капитализированная и прибыльная, депозиты - гарантированы на 100%. Как следствие, сумма вкладов граждан на данный момент выросла до рекордных показателей - более 1,14 трлн. грн. При этом Фонд сейчас оперирует достаточными средствами, чтобы обеспечить стабильность гарантированных выплат", - говорит она.

По последним данным, ФГО накопил 27,9 млрд грн и продолжает усиливать свою состоятельность. Как говорится в статье, Фонд использует только собственные ресурсы для гарантированных возмещений вкладчикам и не получает средств из государственного бюджета.

"Как бы ни складывалась ситуация в нашей экономике, вкладчики все равно получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов в случае ликвидации банка", - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Что касается юридических лиц, то в Украине их депозиты пока не гарантированы. Однако требования юрлиц как кредиторов банка также удовлетворяются фондом гарантирования вкладов, но после реализации активов неплатежеспособного учреждения.

По данным Фонда, 94% от стоимости активов банка - задолженность юридических лиц. Как правило, после уведомления о выводе банка с рынка, часть кредитов перестают обслуживаться, что уменьшает поступление средств для удовлетворения требований кредиторов.