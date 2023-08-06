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На півдні та сході спека до +38, на решті територій дощі та грози: погода на завтра

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Неділя 06 серпня 2023 15:00
На півдні та сході спека до +38, на решті територій дощі та грози: погода на завтра Фото: прогноз погоди на 6 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні й сході України, завтра, 7 серпня, очікується спека. Тим часом на решті територій можливі значні дощі та грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У більшості південних і східних областей та в Криму утримається суха спекотна погода з температурою вночі 20-25, вдень 28-33, на сході до 38", - пише пресслужба.

На решті територій очікуються короткочасні дощі з грозами, або ж місцями значні дощі.

Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +17 до +22 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +21 до +24 вночі й від +23 до +31 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +22 до +24 вночі й від +30 до +34 вдень;
  • на сході коливатиметься від +22 до +25 вночі й від +32 до +37 вдень.

На півдні та сході спека до +38, на решті територій дощі та грози: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 7 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Характер погоди зміниться: хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний з переходом на західний 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +19 - +24, вдень +21 - +26, а в Києві - вночі +21 - +23, вдень +33 - +35.

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