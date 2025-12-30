Рекординй показник. "Ліси України" у 2025 році відрахували в держбюджет 15 млрд грн

За словами очільника підприємства, цьогорічний прибуток у 8 млрд гривень став найбільшим за всі попередні роки роботи. З отриманих коштів 2 млрд гривень було спрямовано на інвестиційні проєкти - відновлення та розвиток лісового господарства.

Окрім того, Юрій Болоховець висловив думку, що сума податкових платежів у 15 млрд грн, робить підприємство "справжнім донором держбюджету".

Окрім фінансових результатів, у 2025 році "Ліси України" прозвітували про:

висадку 1 мільярда дерев у межах програми "Зелена країна";

скорочення площі лісових пожеж у 4 рази, попри регулярні обстріли;

збереження десятків тисяч гектарів самосійних та нерозподілених лісів.

Болоховець пов’язує зростання ефективності підприємства із впровадженням лісової реформи, яка дозволила централізувати управління, запровадити прозорі закупівлі та відкриту реалізацію деревини через конкурентні торги.

Він також додав, що реформування галузі супроводжується спротивом, оскільки зміни нівелювали корупційні схеми, що існували в системі.

"Саме тому лісова реформа і сьогодні викликає жорсткий спротив. Тиск і переслідування, що тривали цього року, - не про мене особисто. Це спроби зупинити зміни, які вперше за роки незалежності зробили ліс справді державним ресурсом", - пояснив Болоховець.

У наступному році ДП "Ліси України" планує зосередитися на таких напрямках: цифровізація управління, нові глобальні системи контролю, механізація та збільшення заготівлі, масштабні проєкти з розмінування.

На підприємстві також вважають, що потенціал зростання економічних показників ще не вичерпано.