Рекорд століття: золото вперше подорожчало до 4000 доларів за унцію

Вперше в історії спотова ціна на золото перевищила позначку в 4 тисячі доларів за унцію. Зростання пов’язують із побоюваннями щодо економічної стабільності США, кризи державного фінансування у Вашингтоні та посиленням геополітичної напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Це важлива подія для злитків, які ще два роки тому вартували менш як 2000 доларів, а нині їхня прибутковість перевищує прибутковість акцій у цьому столітті.

Цього року вартість золота зросла більш ніж на 50% через невизначеність у світовій торгівлі, сумніви щодо незалежності Федеральної резервної системи та фіскальної стабільності США.

Геополітична напруженість також підвищила попит на активи-гавані, тоді як центральні банки продовжують скуповувати дорогоцінний метал прискореними темпами. Зростання набуло особливої актуальності після кризи державного фінансування у Вашингтоні. Початок циклу монетарного пом’якшення ФРС також став благом для золота, яке не приносить відсотків.

Інвестори реагують, вкладаючи кошти в біржові фонди: ETF, підкріплені злитками, у вересні зафіксували найбільший щомісячний приплив за понад три роки.

"Пробиття золотом позначки в 4000 доларів - це не просто страх, а перерозподіл коштів", - зазначив стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

За його словами, на тлі паузи та зниження ставок реальна дохідність падає, тоді як акції, пов’язані зі штучним інтелектом, здаються переоціненими.

Сьогодні ж ціна зросла на 1,1% - до 4 026,69 долара за унцію, а у Сінгапурі торгувалася вже на рівні 4 025,86 долара.

Минулі стрибки ціни на золото

Стрибки ціни на золото зазвичай відображають ширші економічні та політичні процеси. Так, вартість металу перевищила:

1000 доларів після світової фінансової кризи,

2000 - під час пандемії Covid-19,

3000 - після запровадження тарифних планів адміністрації Трампа.

Нинішній ріст відбувається на тлі нападок президента США Дональда Трампа на ФРС, включно з погрозами голові Джерому Пауеллу та спробами усунути Лізу Кук. Це стало найяскравішим випробуванням автономії американського центробанку.

Поступлива політика ФРС, спрямована на зниження ставок і стимулювання інфляції, створює сприятливе середовище для золота, яке традиційно розглядається як захист від інфляційних ризиків.

"Ми очікуємо, що золото досягне циклічного піку, коли на ринку буде найбільше занепокоєння щодо незалежності ФРС. Але якщо ФРС помилиться в політиці, показники золота можуть бути ще кращими", - йдеться у записці Macquarie Bank Ltd. від 30 вересня.

Найкращі річні результати

Злитки демонструють найкращі річні результати з 1970-х років - десятиліття, коли швидка інфляція та відмова від золотого стандарту призвели до 15-кратного зростання ціни металу. У той час президент Річард Ніксон тиснув на ФРС, щоб знизити ставки, що згодом спричинило нестабільність та політичний вплив на монетарну політику.

Чи ростиме ціна на золото далі?

"Інвестори купують золото через його диверсифікаційні якості", – зазначив радник з інвестиційної стратегії GSFM Стівен Міллер.

Він додав, що до середини наступного року ціна може досягти 4500 доларів за унцію.

Мільярдер Рей Даліо заявив, що золото є безпечнішою гаванню, ніж долар, а його рекордне зростання нагадує 1970-ті роки. Аналогічної думки дотримується і засновник Citadel Кен Гріффін, який пов’язує підйом із занепокоєнням щодо американської валюти.

"Зростання до 4000 доларів свідчить не лише про попит на безпечні активи, а й про поглиблення недовіри до паперових активів", – додав аналітик Vantage Markets Хебе Чен.

Центральні банки залишаються ключовими гравцями на ринку золота, перетворившись із продавців на покупців після світової фінансової кризи. Темпи закупівель зросли після того, як у 2022 році США та союзники заморозили валютні резерви Росії, що спонукало країни активніше диверсифікувати резерви.

За словами аналітиків Goldman Sachs, поточна тенденція накопичення золота центральними банками є "структурним зрушенням" і, ймовірно, триватиме ще щонайменше три роки.

Банк також підвищив прогноз вартості золота до 4900 доларів за унцію до грудня 2026 року (раніше очікувалося 4300 доларів).

Серед інших дорогоцінних металів ціна срібла зросла на 1,4% - до 48,49 долара за унцію, а також подорожчали платина й паладій.