Рекорд Ризныка, ротация лидеров и скандалы в Луцке: итоги 17-го тура УПЛ

Подогрев, пенальти, Монзуль

Ровенский "Верес" все домашние матчи проводит на арене "Авангард" в Луцке. В этот раз к ним в гости приехало киевское "Динамо". Погода в Украине ухудшилась, пошел снег и температура упала ниже нуля. Но подогрев газона на стадионе "Авангард" не был включен, а поле было подмерзшим и твердым. Но судья поединка Екатерина Монзуль приняла решение поединок провести, чем не очень были довольны представители "Динамо".

"Боялся и переживал за здоровье игроков. К счастью, встретились команды профессионалов, которые хорошо относились друг к другу, и все прошло по правилам фэйр-плей… Сложное поле, сложно было контролировать мяч, устоять на ногах. Во втором тайме немного растаяло поле и стало легче играть нам", - отметил после матча наставник киевлян Мирча Луческу.

При этом ныне спортивный директор луцкого клуба, а в прошлом экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук заявил, что вопросы по этому поводу нужно адресовать работникам стадиона.

"Мы должны понимать, что в Украине такой климат. Газон действительно жесткий, но бригада арбитров дала разрешение на проведение игры, хотя разговор был довольно жестким, доходило даже до оскорблений. Да, я знаю, что поле жесткое, но что я могу сделать? Это вопрос к работникам стадиона", - заявил Шевчук.

Хотя год назад он же будучи экспертом на телеканале в аналогичной ситуации с участием "Шахтера", который должен был 13 декабря играть с "Ингульцом" на замерзшем газоне стадиона в Кропивницком, был активно за техническое поражение принимающей стороны. Что в итоге и произошло.

Но это был не единственный скандал поединка в Луцке. Во второй половине киевляне добавили и заработали пенальти. Штраф взял бить Виктор Цыганков и пробил удачно. Но Монзуль зафиксировала, что игроки до удара вбежали в штрафную и заставила пенальти перебить. Со второго раза Цыганков пробил выше ворот. Правда, на повторе видно, что первыми в штрафную вбежали именно игроки "Вереса".

Фото: скринштот с трансляции поединка на телеканале "Футбол 1"

К назначению этой "точки", к слову, также могут быть вопросы - Денису Гармашу действительно наступили на ногу в штрафной, вот только он упал, сделав после этого еще два шага.

Ротация лидеров

"Динамо" к 17-му туру подходило в качестве лидера турнирной таблицы благодаря лучшей разнице голов. У киевлян было +35, а у "Шахтера" +33. Свой матч "горняки" выиграли 6:1 у "Львова", хотя проигрывали вплоть до конца первой половины, а четыре гола забили в промежутку между 78-й и 90-й минутами. "Динамо" победило также разгромно - 3:0. Таким образом у обоих клубов равное количество и очков и разница голов, но дончане забили больше голов и по дополнительным показателям сменили киевлян во главе таблицы.

Гроза пенальтистов

Один из претендентов на третье место - полтавская "Ворскла", вслед за разгромным поражением от "Днепра-1" в прошлом туре (1:5), потеряла очки в матче с "Рухом", который идет в нижней части таблицы (0:0). К тому же могли "зелено-белые" и вовсе проиграть. Но вратарь полтавского клуба Дмитрий Ризнык отбил пенальти под конец первой половины матча. Это уже пятый отбитый пенальти Ризныком подряд, что является абсолютным рекордом УПЛ. Всего кипер "Ворсклы" за карьеру отбил 7 одиннадцатиметровых и все в 2021 году.

Все результаты тура:

"Шахтер" - "Львов" 6:1

Тете 45 (п), Педриньо, 55, Бондаренко, 78, Марлос, 85 (п), Степаненко, 86, Конопля, 90 - Эрнест, 17

Удаление: Махмутович ("Львов"), 81

"Верес" - "Динамо" 0:3

Вербич, 21, 61, Цыганков, 65

На 54-й минуте Цыганков ("Динамо") не реализовал пенальти (мимо ворот)

Удаление: Немчанинов ("Верес"), 88

"Рух" - "Ворскла" 0:0

На 38-й минуте Климчук ("Рух") не реализовал пенальти (голкипер)

Удаление: Кравчук ("Ворскла"), 61

"Металлист-1925" - "Колос" 0:1

Кариока, 28

"Заря" - "Ингулец" 1:0

Фаворов, 62

"Александрия" - "Минай" 3:0

Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

"Десна" - "Мариуполь" 3:3

Арвеландзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 24, 49 (п), Хромей, 90

На 75-й минуте Будкивский ("Десна") не реализовал пенальти (штанга)

"Днепр-1" - "Черноморец" 3:1

Пихаленок, 19, Довбык, 64 (п), Игнатенко, 71 - Исаенко, 12