UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рекорд последних 20 лет. Годовая инфляция в России выросла до 17,8%

Центробанк России (Фото: cbr.ru)
Автор: Константин Широкун

В годовом выражении инфляция России по итогам апреля составила 17,83%. В Центробанке РФ допускают, что по итогам года она достигнет значений 18-23 %.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

Продовольствие в России в апреле подорожало на 2,87 %, овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35 %. Сильнее всего в России подорожал сахар – на 67 %.

Ранее мы сообщали, что инфляция в Германии поднялась до максимума за 40 лет из-за роста цен на нефть и газ. По данным статистического управления, в последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года в результате первой войны в Персидском заливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России