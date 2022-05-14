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Рекорд последних 20 лет. Годовая инфляция в России выросла до 17,8%

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Москва, Суббота 14 мая 2022 06:38
Рекорд последних 20 лет. Годовая инфляция в России выросла до 17,8% Центробанк России (Фото: cbr.ru)
Автор: Константин Широкун

В годовом выражении инфляция России по итогам апреля составила 17,83%. В Центробанке РФ допускают, что по итогам года она достигнет значений 18-23 %.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

Продовольствие в России в апреле подорожало на 2,87 %, овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35 %. Сильнее всего в России подорожал сахар – на 67 %.

Ранее мы сообщали, что инфляция в Германии поднялась до максимума за 40 лет из-за роста цен на нефть и газ. По данным статистического управления, в последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года в результате первой войны в Персидском заливе.

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