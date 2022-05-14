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Рекорд останніх 20 років. Річна інфляція в Росії зросла до 17,8%

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Москва, Субота 14 травня 2022 06:38
Рекорд останніх 20 років. Річна інфляція в Росії зросла до 17,8% Центробанк Росії (Фото: cbr.ru)
Автор: Константин Широкун

У річному вираженні інфляція Росії за підсумками квітня склала 17,83%. У Центробанку РФ допускають, що за підсумками року вона досягне значень 18-23 %.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росстат.

Продовольство в Росії у квітні подорожчало на 2,87 %, овочі та фрукти, що дивно для беззмінних лідерів зростання, навіть подешевшали. Правда, всього на 0,35 %. Найсильніше в Росії подорожчав цукор - на 67 %.

Раніше ми повідомляли, що інфляція в Німеччині піднялася до максимуму за 40 років через зростання цін на нафту і газ. За даними Статистичного управління, Востаннє такий же високий рівень інфляції був зафіксований в Німеччині восени 1981 року в результаті першої війни в Перській затоці.

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