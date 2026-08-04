Рекорд Falcon 9: SpaceX запустила секретний супутник для розвідки США

SpaceX вивела на орбіту секретний шпигунський супутник NROL-95 для Національного управління військово-космічної розвідки США за допомогою ступеня ракети Falcon 9.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на DefPost.
Для першого ступеня Falcon 9 цей політ став рекордним - сьомим за рахунком.
Раніше цей елемент використовували для виведення супутника KF-01, наукового апарату IMAP для дослідження сонячного вітру, секретного навантаження NROL-77, навігаційного супутника GPS III-9, вантажної місії CRS-34 до МКС та однієї партії Starlink.
Після відокремлення ступінь успішно повернувся на Землю та здійснив посадку на майданчику Landing Zone 2 на мисі Канаверал.
Місія NROL-95 стала вже четвертим запуском NRO у 2026 році після січневої NROL-105, травневої NROL-172 та червневої NROL-179. Така інтенсивність пов'язана з реалізацією концепції роззосередженої архітектури.
Суть зміни підходу полягає у:
NRO розпочало розгортання нової системи у травні 2024 року з запуску NROL-146. Станом на квітень 2025 року супутникова мережа вже перевищувала 150 апаратів.
Орбітальне угруповання підтримує функції відстеження рухомих наземних цілей та забезпечує цілевказання для розвідувального співтовариства і Міністерства оборони США.
Детальні характеристики, точна кількість супутників та параметри орбіти NROL-95 традиційно залишаються повністю засекреченими.