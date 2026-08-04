Рекорд Falcon 9: SpaceX запустила секретний супутник для розвідки США

Для першого ступеня Falcon 9 цей політ став рекордним - сьомим за рахунком.

Раніше цей елемент використовували для виведення супутника KF-01, наукового апарату IMAP для дослідження сонячного вітру, секретного навантаження NROL-77, навігаційного супутника GPS III-9, вантажної місії CRS-34 до МКС та однієї партії Starlink.

Після відокремлення ступінь успішно повернувся на Землю та здійснив посадку на майданчику Landing Zone 2 на мисі Канаверал.

Перехід до нової архітектури розвідки

Місія NROL-95 стала вже четвертим запуском NRO у 2026 році після січневої NROL-105, травневої NROL-172 та червневої NROL-179. Така інтенсивність пов'язана з реалізацією концепції роззосередженої архітектури.

Суть зміни підходу полягає у:

Відмові від будівництва поодиноких, надзвичайно дорогих та гігантських супутників, втрата яких створювала прогалини у розвідці;

від будівництва поодиноких, надзвичайно дорогих та гігантських супутників, втрата яких створювала прогалини у розвідці; Розгортанні великої кількості менших і дешевших апаратів, розподілених по багатьох орбітальних площинах;

великої кількості менших і дешевших апаратів, розподілених по багатьох орбітальних площинах; Забезпеченні безперервної роботи системи навіть у разі виходу з ладу окремих супутників;

безперервної роботи системи навіть у разі виходу з ладу окремих супутників; Частішому спостереженні за об'єктами на Землі;

за об'єктами на Землі; Оперативнішій передачі даних військовим.

Читайте більше: Політ на Марс під загрозою: вчені виявили критичну проблему зі скафандрами

Масштаби угруповання та секретність

NRO розпочало розгортання нової системи у травні 2024 року з запуску NROL-146. Станом на квітень 2025 року супутникова мережа вже перевищувала 150 апаратів.

Орбітальне угруповання підтримує функції відстеження рухомих наземних цілей та забезпечує цілевказання для розвідувального співтовариства і Міністерства оборони США.

Детальні характеристики, точна кількість супутників та параметри орбіти NROL-95 традиційно залишаються повністю засекреченими.