Рекорд за 20 лет. Украинскую станцию на Антарктиде засыпало трехметровым слоем снега

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега. Снегопады стали рекордными за последние 20 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.
Сообщается, что 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции "Академик Вернадский" была самой большой за 20 лет - 3 метра. С начала 2022 года снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.
На сегодня уже почти откопаны жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.
Напомним, в декабре украинские полярники сообщали о рекордных за последние 20 лет снегопадах на Антарктиде.