Рекорд за 20 лет. Украинскую станцию на Антарктиде засыпало трехметровым слоем снега

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Сообщается, что 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции "Академик Вернадский" была самой большой за 20 лет - 3 метра. С начала 2022 года снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.

На сегодня уже почти откопаны жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.