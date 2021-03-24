На реконструкцию пропускных пунктов на границе потратят почти 10 млрд гривен

Документом выделено 35 приоритетных пунктов пропуска, где в течение 2021 - 2023 годы запланировано техническое переоснащение, в том числе существующей системы стационарного типа для досмотра грузового и легкового автотранспорта, а также построение системы видеоконтроля и взвешивания.

Прогнозный объем необходимого финансирования обустройства приоритетных пунктов пропуска составляет 9,8 млрд грн, в том числе 4,5 млрд грн - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту пунктов пропуска, 5,3 млрд грн - на техническое переоснащение пунктов пропуска, а именно установку систем видеоконтроля, взвешивания, сканирования и т. п.

В 2021 году на выполнение плана мероприятий планируется использовать 613 млн грн, часть из которых - это средства кредита Республики Польша.

План мероприятий предусматривает реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска, строительство 5 пунктов пропуска, которые уже десятилетия работают по временной схеме, а также строительство 5 новых пунктов пропуска на западной границе согласно взятых на себя международных обязательств.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, на сегодня на международном границе функционирует 74 международных и межгосударственных пунктов пропуска для автомобильного сообщения. И них полностью необустроенными остаются 33. Еще около 20 пунктов пропуска, которые построены еще в советское время, нуждаются в существенной реконструкции, поскольку устарели и не отвечают современным требованиям.