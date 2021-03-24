На реконструкцію пропускних пунктів на кордоні витратять маже 10 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. На 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.
Розпорядження було ухвалено під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube.
Документом виділено 35 пріоритетних пунктів пропуску, де протягом 2021 - 2023 років заплановано технічне переоснащення, у тому числі влаштування існуючої системи стаціонарного типу для огляду вантажного та легкового автотранспорту, а також побудови системи відеоконтролю та зважування.
Прогнозний обсяг необхідного фінансування облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, у тому числі 4,5 млрд грн - на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту пунктів пропуску, 5,3 млрд грн - на технічне переоснащення пунктів пропуску, а саме встановлення систем відеоконтролю, зважування, сканування тощо.
У 2021 році на виконання передбаченого плану заходів планується використати 613 млн грн, частина з яких - це кошти кредиту Республіки Польща.
План заходів передбачає реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих пунктів пропуску, будівництво 5 пунктів пропуску, які вже десятиліття працюють за тимчасовою схемою, а також будівництво 5 нових пунктів пропуску на західному кордоні відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань.
Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, на сьогодні на міжнародному кордоні функціонує 74 міжнародні та міждержавні пункти пропуску для автомобільного сполучення. 3 них повністю необлаштованими (непобудованими) залишаються 33. Ще близько 20 пунктів пропуску, які побудовані ще за радянських часів, потребують суттєвої реконструкції як такі, що застаріли й не відповідають сучасним вимогам.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.
Зазначимо, обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за січень-вересень 2020 року склав 3,769 млрд доларів. Це в 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (6,548 млрд доларів).