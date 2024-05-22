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Реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу повністю завершено, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу повністю завершено, і показав фото оновленої розв’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт. Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці минулого року", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що цей шляхопровід був збудований ще у 1963 році, і з тих пір його капітально не ремонтували.

"Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід! На ньому зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит", - наголосив Кличко.

За словами мера, зараз об’єкт відповідає всім критеріям безбарʼєрності.

"Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, Дегтярівський шляхопровід у Києві протягом тривалого часу перебував в аварійному стані.

Також Віталій Кличко повідомляв, що після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу суттєво збільшиться.

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КиївмістВіталий Кличко