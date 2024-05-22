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Реконструкция Дегтяровского путепровода полностью завершена, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что реконструкция Дегтяровского путепровода полностью завершена, и показал фото обновленной развязки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ. В частности, открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что этот путепровод был построен еще в 1963 году и с тех пор его капитально не ремонтировали.

"Реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод! На нем сохранили трамвайную линию, которая проходит вдоль улицы Дегтяревской. ", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, сейчас объект отвечает всем критериям безбарьерности.

"Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковые столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Устроили тротуары с велодорожкой", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, Дегтяревский путепровод в Киеве в течение длительного времени находился в аварийном состоянии.

Также Виталий Кличко сообщал, что после реконструкции пропускная способность путепровода существенно увеличится.

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КиевмістВиталий Кличко