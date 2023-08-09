На реконструкції пішохідної алеї на Андріївському узвозі розікрали понад мільйон гривень

Поліцейські повідомили про підозру заступнику директора комунального підприємства, який завдав збитків у понад мільйон гривень бюджету столиці на реконструкції пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що комунальне підприємство уклало договір із підрядником про виконання будівельних робіт по реконструкції сходів та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Підозрюваний, маючи на меті розтрату бюджетних коштів з метою власного збагачення, достовірно володіючи інформацією, що вартість будівельних матеріалів завищена, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, а комунальне підприємство здійснило оплату будівельних матерів за завищеними цінами.

Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 1,4 млн грн.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.