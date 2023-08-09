Фото: на реконструкции пешеходной аллеи на Андреевском спуске разворовали более миллиона гривен (wikipedia.org)

Полицейские сообщили о подозрении заместителю директора коммунального предприятия, нанесшего ущерб в более миллиона гривен бюджету столицы на реконструкции пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что коммунальное предприятие заключило договор с подрядчиком о выполнении строительных работ по реконструкции лестницы и благоустройству прилегающей территории в пределах пешеходной аллеи Андреевского спуска. Подозреваемый, преследуя цель растраты бюджетных средств с целью собственного обогащения, достоверно владея информацией, что стоимость строительных материалов завышена, подписал акт приемки выполненных строительных работ, а коммунальное предприятие произвело оплату строительных матерей по завышенным ценам. Согласно выводам судебных товароведческой и экономической экспертиз сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Киева, составляет около 1,4 млн грн. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.