Реконструкция дома Руссова в Одессе на 100 млн: Труханов ищет возможность компенсации, - Схемы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Реконструкция должна была проводиться за счет владельцев

Городской совет Одессы рассматривает возможность компенсировать часть из выделенных 100 млн гривен из городского бюджета на реконструкцию дома Руссова за счет частных владельцев, связанных с бизнесменом Русланом Тарпаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов "Схем".

Журналисты обратились к мэру Одессы Геннадию Труханову с вопросом, почему на реконструкцию были выделены средства городского бюджета, без привлечения денег собственников помещений. По словам Труханова, на данный момент юридический департамент одесского горсовета занимается вопросом компенсации средств.

"Мы ищем возможность компенсировать средства, этот вопрос не закрыт. Юридический департамент этим занимается... Конечно, если мы сможем это сделать, если суд примет такое решение, и мы сможем это организовать, то мы будем рады вернуть эти средства", - сказал Труханов.

По данным "Схем" городской совет Одессы владеет лишь 13 квадратными метрами дома Руссова, остальные площади находятся во владении юридических и физических лиц, связанных с бизнесменом-застройщиком Русланом Тарпаном.

"Помещение площадями 450 и 98 квадратных метров принадлежат ООО "Петрэкс плюс", 882 квадрата - ООО "Мечта", 48 квадратов - ООО "Реставратор-1946", еще 450 - Евгению Побережнюку. Все эти юридические и физические лица связанные с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, основателем строительно-инвестиционной группы компаний "Инкор", - говорится в расследовании.

При этом закон Украины "Об охране культурного наследия" обязывает содержать памятник именно владельцев, уполномоченный ими орган или пользователя. Также владелец обязан привести памятник архитектуры в надлежащее состояние в случае, если достопримечательности угрожает опасность повреждения.

Согласно данным базы МВД, на данный момент Руслан Тарпан находится в розыске.

Ранее РБК-Украина писало, что начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон мог сообщать "королю контрабанды" Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей. Также Альперину мог помогать решать проблемы в судах глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук.